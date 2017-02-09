Памяти Юрия Воронцова

09.02.2017 06:00:49 (GMT+12)

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин выразил искренние соболезнования семье, коллегам и соратникам известного в Корякии общественного и политического деятеля Юрия Емельяновича Воронцова.



Ветеран труда, заслуженный политический деятель, преданный своему делу профессионал – Юрий Емельянович Воронцов – скоропостижно скончался 6 февраля на 77-м году жизни.



"С этими людьми уходит целая эпоха энтузиастов, первопроходцев и романтиков, которые, не побоявшись трудностей и лишений, совсем юными приезжали покорять суровую камчатскую землю. Одним из них был и Юрий Емельянович, грамотный профессионал, ответственный руководитель, обладавший при этом исключительными душевными качествами. Таким он и останется в нашей памяти, - сказал Владимир Илюхин. – Уверен, все, кто знал этого скромного и отзывчивого человека, глубоко скорбят в связи с его безвременным уходом. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах".



Юрий Емельянович Воронцов родился в с. Верхне-Полтавка Амурской области. В 19 лет приехал на Камчатку, которой посвятил всю свою сознательную жизнь. Трудовую деятельность начал на строительстве поселка геологов «Первореченский» в Пенжинском районе. Прошел путь от десятника-строителя до заместителя руководителя Администрации и Думы Корякского автономного округа, являлся секретарем Пенжинского РК ВЛКСМ, 2-м секретарем Камчатского обкома ВЛКСМ. Его заслуги неоднократно отмечены высокими государственными и ведомственными наградами.



Прощание с Юрием Емельяновичем Воронцовым состоится 9 февраля в 12.30 в зале МУП «Лотос-М», по адресу: ул. Ленинградская, 112.



