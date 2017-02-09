Рыбаки РФ с начала года увеличили вылов рыбы на 2,4%, до 455 тыс. тонн

09.02.2017 05:54:57 (GMT+12)

Рыбаки РФ с начала года, по данным на 8 февраля, выловили 455 тыс. тонн рыбы, что на 10,7 тыс. тонн (на 2,4%) больше, чем на аналогичную дату 2016 года, сообщает Росрыболовство.



В Дальневосточном бассейне вылов вырос на 5,3 тыс. тонн, до 357,4 тыс. тонн. В том числе минтая добыто 266,4 тыс. тонн, что на 8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В Северном бассейне вылов составил 37,4 тыс. тонн, что 5,5 тыс. тонн меньше прошлогоднего. Снижение произошло из-за неблагоприятной метеорологической обстановки, поясняется в пресс-релизе. Трески добыто 17,1 тыс. тонн (на 11,8 тыс. тонн меньше), пикши - 17,9 тыс. тонн (на 5,7 тыс. тонн больше).



Рыбаки Балтийского моря выловили 6,6 тыс. тонн, увеличив улов на 0,3 тыс. тонн. Объем промысла шпрота превысил прошлогодний показатель на 0,5 тыс. тонн и составил 4,1 тыс. тонн. Вылов балтийской сельди составил 2,3 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года.



В Азово-Черноморском бассейне добыто 11,8 тыс. тонн рыбы, что на 1,7 тыс. тонн больше прошлогоднего. В Каспийском бассейне вылов составил 0,04 тыс. тонн против 0,19 тыс. тонн за соответствующий период прошлого года.



В зонах иностранных государств российские рыбаки добыли 40 тыс. тонн рыбы и других биоресурсов, что на 9 тыс. тонн больше прошлогоднего. Вылов в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составил 1,5 тыс. тонн, снизившись на 0,1 тыс. тонн.



(Служба финансово-экономической информации Интерфакса).