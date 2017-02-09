Ольга Голодец заявила о сильном падении доходов населения на Дальнем Востоке

09.02.2017 05:53:39 (GMT+12)

Доходы населения на Дальнем Востоке упали сильнее, чем в среднем по России, ситуацию нужно переломить, заявляет вице-премьер Ольга Голодец.



"То, насколько упали доходы на Дальнем Востоке, превзошло среднероссийские показатели. В настоящее время министерство Дальнего Востока внесло в правительство так называемую демографическую концепцию, и позиция всего социального блока, - что в этой программе должны быть четко обозначены пути повышения доходов населения", - сказала О.Голодец в ходе правительственного часа в Госдуме в среду.



По словам вице-премьера, налицо противоречие: "На Дальнем Востоке растут прибыли, идут инвестиции, а доходы населения падают". "Это должно быть исправлено", - подчеркнула О.Голодец.



(Интерфакс).