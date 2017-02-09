Доброе утро, Камчатка!

09.02.2017 05:27:49 (GMT+12)
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ЕСТЬ ПОВОД
День гражданской авиации России.
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День святого Маруна в Ливане.
9 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ
1893 День рождения стриптиза.
1895 День рождения волейбола.
1897 Стартовала первая полная перепись населения Российской Империи.
1923 В СССР принято постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».
1948 В Токио основан Всемирный центр айкидо Айкикай.
1969 Состоялся первый полет самолета Боинг 747.
Самолет Боинг 747 (Boeing 747), выпускаемый американской компанией Boeing – первый в мире широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский авиалайнер. Идея разработки лайнера возникла во время бурного роста объёмов авиаперевозок в 1960-х годах. Боинг 707, господствовавший в то время на рынке авиаперевозок США, уже с трудом справлялся с растущим потоком пассажиров.
Изначальный проект представлял собой полностью двухпалубный самолёт, однако с такой конфигурацией возникали некоторые трудности, и от схемы отказались в пользу «горба». Boeing дал обещание Pan Am доставить первый самолёт к 1970 году – то есть необходимо было разработать, построить, испытать и сертифицировать самолёт меньше чем за 4 года. И свое обещание выполнил.
9 февраля 1969 года самолет совершил свой первый полет. На момент своего создания Boeing 747 был самым большим, тяжёлым и вместительным пассажирским авиалайнером, оставаясь таковым в течение 35 лет, до появления A380, первый полёт которого состоялся в 2005 году.
Boeing 747 имеет двухпалубную компоновку, при этом верхняя палуба значительно уступает по длине нижней. Размеры и своеобразный «горб» верхней палубы сделали Boeing 747 одним из наиболее узнаваемых самолётов в мире, героем десятков кинофильмов и символом гражданской авиации.
Существует несколько различных вариантов Boeing 747, большинство из которых могут совершать перелёты большой дальности. Рекордсменом среди 747 является Боинг австралийской авиакомпании Qantas Airways. Он совершил в 1989 году беспосадочный перелёт из Лондона в Сидней, преодолев тем самым 18000 км за 20 часов 9 минут, не имея на борту ни пассажиров, ни груза. Самолет вполне окупил затраты на его создание.
Но не так-то проста судьба этого лайнера. Изначально крупные авиакомпании относились к новому самолёту несколько скептически. Этому были причины: топливная неэкономичность, увеличивающая цену билетов, большие габариты, создающие проблемы соответствия инфраструктурам аэропортов.
Но, несмотря на высокую стоимость, благодаря высокой экономичности массовых авиаперевозок и лизинговым схемам эксплуатации, это один из самых распространённых в мире широкофюзеляжных пассажирских самолётов. По состоянию на ноябрь 2016 года, всего было заказано 1556 экземпляров различных модификаций Boeing 747, из них поставлено заказчикам 1527 самолётов.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1441 Алишер Навои, узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель.
1773 Уильям Гаррисон, 9-й президент США (4 марта – 4 апреля 1841), американский военачальник и политик.
1783 Василий Жуковский, русский поэт-романтик.
1844 Анатолий Кони, российский государственный деятель, юрист.
1846 Вильгельм Майбах, немецкий автоконструктор и предприниматель.
1874 Всеволод Мейерхольд, русский и советский режиссер, актер, педагог.
1887 Василий Чапаев советский военачальник, герой Гражданской войны.
1910 Жак Люсьен Моно, французский биохимик и микробиолог, Нобелевский лауреат.
1915 Борис Андреев, советский актер театра и кино, народный артист СССР.
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«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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