Доброе утро, Камчатка

09.02.2017 05:27:49 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!



Сегодня четверг, 9 февраля 2017 года. По старому стилю — 27 января.



Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста (438).



По мусульманскому календарю — 13 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 13 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



День гражданской авиации России.



Международный день стоматолога.



День святого Маруна в Ливане.



9 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1893 День рождения стриптиза.



1895 День рождения волейбола.



1897 Стартовала первая полная перепись населения Российской Империи.



1923 В СССР принято постановление «Об организации Совета по гражданской авиации».



1948 В Токио основан Всемирный центр айкидо Айкикай.



1969 Состоялся первый полет самолета Боинг 747.



Самолет Боинг 747 (Boeing 747), выпускаемый американской компанией Boeing – первый в мире широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский авиалайнер. Идея разработки лайнера возникла во время бурного роста объёмов авиаперевозок в 1960-х годах. Боинг 707, господствовавший в то время на рынке авиаперевозок США, уже с трудом справлялся с растущим потоком пассажиров.



Изначальный проект представлял собой полностью двухпалубный самолёт, однако с такой конфигурацией возникали некоторые трудности, и от схемы отказались в пользу «горба». Boeing дал обещание Pan Am доставить первый самолёт к 1970 году – то есть необходимо было разработать, построить, испытать и сертифицировать самолёт меньше чем за 4 года. И свое обещание выполнил.



9 февраля 1969 года самолет совершил свой первый полет. На момент своего создания Boeing 747 был самым большим, тяжёлым и вместительным пассажирским авиалайнером, оставаясь таковым в течение 35 лет, до появления A380, первый полёт которого состоялся в 2005 году.



Boeing 747 имеет двухпалубную компоновку, при этом верхняя палуба значительно уступает по длине нижней. Размеры и своеобразный «горб» верхней палубы сделали Boeing 747 одним из наиболее узнаваемых самолётов в мире, героем десятков кинофильмов и символом гражданской авиации.



Существует несколько различных вариантов Boeing 747, большинство из которых могут совершать перелёты большой дальности. Рекордсменом среди 747 является Боинг австралийской авиакомпании Qantas Airways. Он совершил в 1989 году беспосадочный перелёт из Лондона в Сидней, преодолев тем самым 18000 км за 20 часов 9 минут, не имея на борту ни пассажиров, ни груза. Самолет вполне окупил затраты на его создание.



Но не так-то проста судьба этого лайнера. Изначально крупные авиакомпании относились к новому самолёту несколько скептически. Этому были причины: топливная неэкономичность, увеличивающая цену билетов, большие габариты, создающие проблемы соответствия инфраструктурам аэропортов.



Но, несмотря на высокую стоимость, благодаря высокой экономичности массовых авиаперевозок и лизинговым схемам эксплуатации, это один из самых распространённых в мире широкофюзеляжных пассажирских самолётов. По состоянию на ноябрь 2016 года, всего было заказано 1556 экземпляров различных модификаций Boeing 747, из них поставлено заказчикам 1527 самолётов.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1441 Алишер Навои, узбекский поэт, мыслитель и государственный деятель.



1773 Уильям Гаррисон, 9-й президент США (4 марта – 4 апреля 1841), американский военачальник и политик.



1783 Василий Жуковский, русский поэт-романтик.



1844 Анатолий Кони, российский государственный деятель, юрист.



1846 Вильгельм Майбах, немецкий автоконструктор и предприниматель.



1874 Всеволод Мейерхольд, русский и советский режиссер, актер, педагог.



1887 Василий Чапаев советский военачальник, герой Гражданской войны.



1910 Жак Люсьен Моно, французский биохимик и микробиолог, Нобелевский лауреат.



1915 Борис Андреев, советский актер театра и кино, народный артист СССР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



