Камчатский метеокомментарий, 9 февраля

09.02.2017 05:25:15 (GMT+12)
В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было -1°C, пасмурно, местами небольшой снег,
ветер северо-восточный, 3 м/с., атмосферное авление: 732 мм рт.ст., относительная влажность: 98%.
Предварительный прогноз:
Утро: -1°С, пасмурно, небольшой снег, ветер северо-восточный, 4 м/с, атмосферное давление: 731 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.
День: 0°С, пасмурно, небольшой снег, ветер северо-восточный, 4 м/с, атмосферное давление: 729 мм рт. ст., относительная влажность: 99%.
Вечер: 0°С, пасмурно, снегопад, ветер северо-восточный, 5 м/с, атмосферное давление: 728 мм рт. ст., относительная влажность 98%.
Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.
Долгота светового дня: 9’35’’ (+4”).
Луна: 97%, растущая.
Народ приметил: февральская оттепель ничего не стоит. Облака идут против ветра — к снегу.
Стекла окон потеют зимой — к теплу, а летом — к дождю.
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 9 февраля, 4.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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