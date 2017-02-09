Камчатский метеокомментарий, 9 февраля

09.02.2017 05:25:15 (GMT+12)

В 5 часов в Петропавловске-Камчатском было -1°C, пасмурно, местами небольшой снег,

ветер северо-восточный, 3 м/с., атмосферное авление: 732 мм рт.ст., относительная влажность: 98%.



Предварительный прогноз:



Утро: -1°С, пасмурно, небольшой снег, ветер северо-восточный, 4 м/с, атмосферное давление: 731 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.



День: 0°С, пасмурно, небольшой снег, ветер северо-восточный, 4 м/с, атмосферное давление: 729 мм рт. ст., относительная влажность: 99%.



Вечер: 0°С, пасмурно, снегопад, ветер северо-восточный, 5 м/с, атмосферное давление: 728 мм рт. ст., относительная влажность 98%.



Геомагнитная обстановка: 6 — 12 часов — небольшие возмущения; 12 — 18 часов — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — небольшие возмущения.



Долгота светового дня: 9’35’’ (+4”).



Луна: 97%, растущая.



Народ приметил: февральская оттепель ничего не стоит. Облака идут против ветра — к снегу.

Стекла окон потеют зимой — к теплу, а летом — к дождю.



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 9 февраля, 4.45 (кмч).