Камчатский гороскоп, 9 февраля

09.02.2017 01:36:09 (GMT+12)

Прогноз представляет Ольга ЛИХОЛИТ, методист детского сада:



С самого утра формируются благоприятные условия для всплеска коммуникабельности, роста деловой, любовной активности. Такое положение в первую очередь активизирует переписку, даст пищу для размышлений, создаст поводы для встреч, поисков, путешествий. Удачный момент для рассылки резюме, предложений, приглашений, поздравлений, для выбора подарков, товаров для отпуска и для особых, не повседневных случаев. На прилив вдохновения могут рассчитывать те, кто занят литературной и креативной работой, графикой и воспитанием детей.



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Лукашевского.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Авачинской, Капитана Беляева, Пограничной, Ленинградской, Ленинской, Советской, Набережной, Озерновской косы, Максутова, Атласова, Павлова, Северной, Космического проезда, районов АЗС, 11 (в краевом центре), Нестерова (в Елизове), села Никольское, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.