Первая работа поступила на краевой историко-литературный конкурс, посвященный Великой Отечественной войне

09.02.2017 01:22:39 (GMT+12)

Как сообщил организатор конкурса, депутат Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Стуков, первым пришло сочинение от шестиклассника из города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа.



«Шестиклассник Антон Плех в сочинении рассказал военную историю своей семьи. Он поднял архивные документы тех лет, выяснил, какой путь во время Великой Отечественной войны прошли его прадедушки и прабабушки, узнал, за какие подвиги награждены его предки. Это очень ценная работа, и несмотря на то, что конкурс рассчитан только на учащихся 10 – 11 классов Камчатского края, мы непременно поощрим этого мальчика, - сказал Андрей Стуков. – Очень радует, что наш конкурс, который региональный совет сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при поддержке регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит уже во второй раз, стал известен и за пределами Камчатки. Это значит, центральная тема конкурса - сохранение памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны - очень важна и интересна молодежи».



Депутат добавил, что работы на конкурс принимаются до 20 февраля 2017 года. «Приглашаем к участию учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных школ Камчатского края. В каждой семье есть своя история Великой Отечественной войны, свои герои, о которыхнельзя забывать», - сказал Андрей Стуков.



Напомним, что историко-литературный конкурс проводится в Камчатском крае в рамках партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Историческая память». Конкурс проводится по двум номинациям:

- мини-сочинение, эссе, рассказ, выражающие индивидуальную позицию автора, его личные рассуждения;

- отзыв на литературное произведение о Великой Отечественной войне, рассуждения автора о прочитанном.



Работы конкурсантов на финальном этапе будет оценивать профессорско-преподавательский состав Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга.Наградой для победителей, занявших 1 и 2 места, станет поездка в Город-герой Москву в дни празднования 72-й годовщины Великой Победы. «Ребята примут участие в торжественных мероприятиях, посетят мемориалы, памятники, музеи, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны», - сказал Андрей Стуков.



Работы можно направить до 20 февраля 2017 года включительно в Камчатский краевой благотворительный фонд поддержки и развития молодежи, спорта «Молодежь.Камчатка.Спорт.» по адресу: 683002 Камчатский край г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вольского, д. 32, каб. 7. Тел.: 8(4152) 49 32 35, 8(4152)453322, 8 951 290 33 22, электронная почта: kfmks@mail.ru



Впервые историко-литературный конкурс в Камчатском крае состоялся в 2016 году. По его итогам четверо десятиклассниковв сопровождении учителя посетили Республику Беларусь и приняли участие в мероприятиях, приуроченных к дню начала Великой Отечественной войны.