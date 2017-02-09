Краевые депутаты подключились к решению проблемы жителей дома 19 на улице Вулканной

09.02.2017 01:17:48 (GMT+12)

О сложившейся аварийной ситуации жильцы многоквартирного дома сообщили в Общественную приемную 8-го избирательного округа.



Председатель комитета по социальной политике Татьяна Ткаченко и заместители председателя комитета по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ Андрей Стуков и Анатолий Кирносенко встретились с жителями проблемного дома.



Сырость, протечки, плесень в квартирах, бездействие управляющей компании – с такими жалобами люди обратились к депутатам.

По словам граждан, ранее их дом принадлежал воинской части, затем его передали на баланс города, после чего возникли проблемы с документацией и дом, по сути, стал бесхозным. Жильцы также рассказали, что стоящая в отдалении от основной части микрорайона двухэтажка фактически не существует для таких служб, как «Скорая помощь», пожарные, почта, поскольку ее до сих не нанесли на карту города. При этом лишь одна квартира приватизирована, а все остальные - муниципальные.



Депутат Анатолий Кирносенко сообщил, что многие помещения в доме действительно непригодны для проживания, а две заброшенные квартиры находятся в ужасном состоянии. Выяснилось, что управляющая компания, которая отвечает за данный дом, некачественно выполняет возложенные на нее обязанности. «Управляющая компания, по словам людей, собирает деньги, но не оказывает никаких услуг. В доме есть серьезные проблемы, которые управляющая организация должна решать в плотном взаимодействии с гражданами. Граждане объединены в Совет дома, но их предложения не находят поддержки. Мы со своей стороны, совместно с представителями городской администрации, предпримем все меры, чтобы помочь жильцам. В том числе и в отношении управляющей компании, потому что это в корне неправильно, когда с граждан собирают деньги, но не оказывают никаких услуг», - сказал Кирносенко.



Депутаты также предложили активизировать действия муниципалитета и жильцов по включению дома в программу капитального ремонта и заверили, что будут контролировать ситуацию. «Граждане показали нам переписку: они стучались в разные инстанции, но ничего не получилось. Мы окажем необходимое содействие, чтобы решить проблему», - заверил Кирносенко.



Депутат также сообщил, что комитет по строительству, транспорту, энергетике и вопросам ЖКХ краевого Законодательного Собрания по поручению его председателя Бориса Чуева проводит мониторинг жалоб жителей города на управляющие компании. «Проблему, когда управляющие компании не выполняют свои обязательства, мы хотим поднять комплексно», - сказал Кирносенко.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.