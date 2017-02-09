«Камчатский водоканал» не проводит работы по поверке счётчиков холодного водоснабжения

09.02.2017 01:24:30 (GMT+12)

В течение нескольких дней в почтовых ящиках горожан появляются извещения, в которых жителям предлагается провести метрологическую поверку индивидуальных приборов учёта воды (счётчиков) с 01-го по 28-е февраля текущего года.



Доводим до сведения горожан, что КГУП «Камчатский водоканал» подобные работы не проводит. В Камчатском крае на проведение работ по поверке приборов учёта аккредитовано только ФБУ «Камчатский центр стандартизации и метрологии». Кроме того, при установке индивидуальных приборов учёта воды (счётчиков), выдаётся Акт об установке (допуске) приборов учёта, паспорт на прибор учёта, где указана дата последней поверки и сроки проведения следующей.



По всем вопросам, связанным с подобными работами, следует обращаться в управляющие компании, ТСЖ. Если дома находятся в непосредственном управлении – на все возникающие вопросы ответят специалисты КГУП «Камчатский водоканал» по тел. 8.(4152) 21-87-45.



КГУП «Камчатский водоканал» напоминает абонентам о необходимости своевременной передачи данных индивидуальных приборов учёта (счётчиков) и оплаты счетов за потребленный коммунальный ресурс (услугу) водоснабжения и водоотведения.



Абоненты КГУП «Камчатский водоканал» (физические лица) могут передавать показания до 23 числа текущего месяца в МАУ «Рассчётно-кассовый центр». Если показания переданы после 23 числа, то расчет будет произведен либо по среднему за последние шесть месяцев, либо по нормативу.



Юридические лица и собственники индивидуальных жилых домов могут подавать показания счётчиков в период с 20-го по 25-е число текущего месяца в Единый расчётный центр КГУП «Камчатский водоканал» по тел.: в Петропавловске-Камчатском 8.(4152) 21-87-46, 21-87-47, 21-87-48, 21-87-49, в г. Елизово 8.(41531) 6-32-82, в Мильковском районе 8(909) 831-85-57.



По вопросам расчёта платы за услугу ХВС можно обращаться в Единый расчётный центр КГУП «Камчатский водоканал» по телефонам: в Петропавловске-Камчатском 8 (4152) 218-604, 218-739, в г. Елизово 8(41531) 6-90-35, в Мильковском районе 8(909) 831-85-57.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в КГУП «Камчатский водоканал».