В Елизовском аэропорту прошли антитеррористические учения

09.02.2017 01:26:17 (GMT+12)
8 февраля 2017 года оперативный штаб в Камчатском крае завершил проведение плановых антитеррористических учений на территории АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)».
В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, УМВД, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, ПУ ФСБ России по восточному арктическому району, войск и сил на северо-востоке России, ЦССИ ФСО России в Камчатском крае, отдел Росгвардии по Камчатскому краю.
По легенде учений, при регистрации на рейс Петропавловск-Камчатский - Хабаровск группой вооруженных лиц условно осуществлен захват здания международного сектора аэропорта «Петропавловск-Камчатский». В числе заложников оказалась группа иностранных туристов.
К работе приступил оперативный штаб в Камчатском крае. Немедленно были приведены в готовность все силовые структуры региона. К месту происшествия выдвинулись подразделения УФСБ, УМВД, ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского ЛО МВД России на транспорте. Правоохранительные органы выставили оцепление и заблокировали преступников на территории захваченного объекта.
В целях сохранения жизни заложников оперативный штаб в Камчатском крае принял решение о штурме захваченного здания.
Спецподразделения УФСБ России по Камчатскому краю, национальной гвардии и Войск и сил на северо-востоке России обезвредили условных террористов и освободили заложников.
В ходе проверки силы и средства антитеррористической группировки продемонстрировали высокую готовность к отражению угроз безопасности населения.
Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю
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