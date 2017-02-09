В Елизовском аэропорту прошли антитеррористические учения

09.02.2017 01:26:17 (GMT+12)

8 февраля 2017 года оперативный штаб в Камчатском крае завершил проведение плановых антитеррористических учений на территории АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)».



В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, УМВД, ГУ МЧС России по Камчатскому краю, ПУ ФСБ России по восточному арктическому району, войск и сил на северо-востоке России, ЦССИ ФСО России в Камчатском крае, отдел Росгвардии по Камчатскому краю.



По легенде учений, при регистрации на рейс Петропавловск-Камчатский - Хабаровск группой вооруженных лиц условно осуществлен захват здания международного сектора аэропорта «Петропавловск-Камчатский». В числе заложников оказалась группа иностранных туристов.



К работе приступил оперативный штаб в Камчатском крае. Немедленно были приведены в готовность все силовые структуры региона. К месту происшествия выдвинулись подразделения УФСБ, УМВД, ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского ЛО МВД России на транспорте. Правоохранительные органы выставили оцепление и заблокировали преступников на территории захваченного объекта.

В целях сохранения жизни заложников оперативный штаб в Камчатском крае принял решение о штурме захваченного здания.



Спецподразделения УФСБ России по Камчатскому краю, национальной гвардии и Войск и сил на северо-востоке России обезвредили условных террористов и освободили заложников.



В ходе проверки силы и средства антитеррористической группировки продемонстрировали высокую готовность к отражению угроз безопасности населения.



Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю