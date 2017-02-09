В Елизовском аэропорту прошли антитеррористические учения

09.02.2017 01:26:17 (GMT+12)

8 февраля 2017  года оперативный штаб в Камчатском крае завершил проведение плановых антитеррористических учений на территории АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)».

В учениях приняли участие сотрудники УФСБ, УМВД,  ГУ МЧС России по Камчатскому краю, ПУ ФСБ России по восточному арктическому району, войск и сил на северо-востоке России, ЦССИ ФСО России в Камчатском крае, отдел Росгвардии по Камчатскому краю.

По легенде учений, при регистрации на рейс Петропавловск-Камчатский - Хабаровск группой вооруженных лиц условно осуществлен захват здания международного сектора аэропорта «Петропавловск-Камчатский». В числе заложников оказалась группа иностранных туристов.

К работе приступил оперативный штаб в Камчатском крае. Немедленно были приведены в готовность все силовые структуры региона. К месту происшествия выдвинулись подразделения УФСБ, УМВД,   ГУ МЧС России по Камчатскому краю и Камчатского ЛО МВД России на транспорте. Правоохранительные органы выставили оцепление и заблокировали преступников на территории захваченного объекта.
В целях сохранения жизни заложников оперативный штаб в Камчатском крае принял решение о штурме захваченного здания.

Спецподразделения УФСБ России по Камчатскому краю, национальной гвардии и Войск и сил на северо-востоке России обезвредили условных террористов и освободили заложников.

В ходе проверки силы и средства антитеррористической группировки продемонстрировали высокую готовность к отражению угроз безопасности населения.

Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page