Сотрудниками Камчатской таможни изъято 5000 сигарет

09.02.2017 01:26:12 (GMT+12)
Очередная попытка незаконного ввоза импортного табака пресечена таможенниками в Северо-Курильске при прибытии судна из Пусана (Республика Корея).
В ходе досмотра морского судна инспекторы обнаружили 25 блоков (5000 штук) сигарет иностранного производства в личной каюте одного из членов экипажа судна.
В результате устного опроса моряк пояснил, что табак был приобретен им для личных целей. Сведения о данных товарах он не задекларировал, поскольку не знал количественных норм ввоза табачной продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
По данному факту в отношении члена экипажа судна возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ «недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».
Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа, не исключена конфискация товаров.
В настоящее время товары изъяты, проводится административное расследование и экспертиза товаров, по результатам которых будет определена мера административной ответственности владельца товаров.
Напомним, что в соответствии с порядком перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей разрешено ввозить не более 200 сигарет (50 сигар, сигарилл) или не более 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом также не превышающем 250 граммов.
Татьяна ЛЕСИНА, пресс-секретарь Камчатской таможни.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+