Сотрудниками Камчатской таможни изъято 5000 сигарет

09.02.2017 01:26:12 (GMT+12)

Очередная попытка незаконного ввоза импортного табака пресечена таможенниками в Северо-Курильске при прибытии судна из Пусана (Республика Корея).



В ходе досмотра морского судна инспекторы обнаружили 25 блоков (5000 штук) сигарет иностранного производства в личной каюте одного из членов экипажа судна.



В результате устного опроса моряк пояснил, что табак был приобретен им для личных целей. Сведения о данных товарах он не задекларировал, поскольку не знал количественных норм ввоза табачной продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



По данному факту в отношении члена экипажа судна возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ «недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию».



Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа, не исключена конфискация товаров.



В настоящее время товары изъяты, проводится административное расследование и экспертиза товаров, по результатам которых будет определена мера административной ответственности владельца товаров.



Напомним, что в соответствии с порядком перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей разрешено ввозить не более 200 сигарет (50 сигар, сигарилл) или не более 250 граммов табака, либо указанные изделия в ассортименте общим весом также не превышающем 250 граммов.



Татьяна ЛЕСИНА, пресс-секретарь Камчатской таможни.

