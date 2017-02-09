Воспитанники детского дома на Камчатке посетили отряд спасателей

09.02.2017 01:26:15 (GMT+12)

Воспитанники одного из детских домов Петропавловска-Камчатского накануне посетили поисково-спасательный отряд Камчатского края. Спасатели провели своих юных гостей по территории отряда, продемонстрировали технику и оснащение, показали ребятам работу гидравлических инструментов, с помощью которых извлекают пострадавших из искореженных в результате ДТП машин.

Побывали школьники и в спортзале, где регулярно занимаются спасатели. «Экскурсовод» рассказал им, что для того, чтобы выполнять все поставленные задачи, уметь спасти человека в любой среде – и на земле, и на воде, и в горах – спасатели должны быть сильными и выносливыми. Этому способствуют постоянные тренировки.



Как рассказал спасатель поисково-спасательного отряда (ПСО) Камчатского края Антон Ильенко, детям очень понравилась программа, которую подготовили для них спасатели. «Надеемся, что кто-то из них после окончания высшего учебного заведения захочет связать свою жизнь с этой доблестной и почетной профессией», - отметил Антон Ильенко.



Экскурсия в ПСО Камчатского края прошла в рамках проведения Года гражданской обороны. Напомним, 2017 год в системе МЧС России объявлен Годом гражданской обороны с целью дальнейшего формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны на территории Российской Федерации, повышения её роли в обществе, а также в связи с 85-й годовщиной со дня образования гражданской обороны России, которая будет широко отмечаться 4 октября 2017 года.



В рамках Года гражданской обороны на Камчатке специалисты «чрезвычайного» ведомства организуют для школьников и студентов, сотрудников различных организаций занятия, встречи, экскурсии в подразделениях МЧС России, тренировки и соревнования, показные занятия.



Часть занятий спасатели планируют провести в защитных сооружениях города. В ходе специальных уроков спасатели и пожарные расскажут школьникам и студентам об истории создания гражданской обороны в России и в мире, о ее функциях и основных задачах.



Кроме этого, специалисты напомнят слушателям о правилах безопасного поведения при возникновении различных экстремальных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе о действиях в случае выброса в окружающую среду химических и биологически опасных веществ, используемых в быту и промышленности, а также в случае землетрясений. В пожарных частях, поисково-спасательных отрядах, в Камчатском спасательном центре МЧС России, в Камчатском учебно-методическом центре по ГО и ЧС в течение всего года будут проходить дни открытых дверей.



Пресс-центр ГУ МЧС РФ

по Камчатскому краю