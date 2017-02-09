Спортивные выходные в Мильково

09.02.2017 01:19:39 (GMT+12)

Очередные матчи по хоккею с шайбой в рамках чемпионата края состоялись в с. Мильково в минувшие выходные.



«Везёт» нашим гостям – что ни приезд, то сюрприз от матушки-погоды. В прошлые домашние игры – 40-градусный мороз, теперь – снегопад. Всё в общем, как и природа мильковской долины – резко континентально. Именно такими запомнятся болельщикам матчи, состоявшиеся на мильковской земле.



Играть в таких условиях нелегко: ни мильковским хоккеистам, ни нашим гостям-соперникам, но это не мешает, а скорее подхлёстывает спортсменов на нешуточную борьбу. Снег валит, шайбу на поле не видно, а они прут, как танки!

Порадовали! Ох, как порадовали «Мильковские медведи» болельщиков (думаю, и себя) игрой с командой «Адмирал», которая состоялась 4 февраля.



Как сказано на сайте Федерации хоккея Камчатки: «Игра проходила в очень упорной борьбе. Достаточно взглянуть на результаты всех трёх периодов, чтобы понять, насколько запредельным был накал противостояния, и насколько ни одна их команд не хотела уступать».



Счёт в первом периоде открыли «Медведи», стадион взорвался – Сергей Смолянко распечатал ворота соперников. Непрерывные атаки у ворот «Адмирала», но, к сожалению, нереализованные.



А снег идёт…



Вторая двадцатиминутка завершается с таким же счётом (гол забил Андрей Дворянский). В итоге впереди «Медведи» – 2:0.

В третьем периоде «Адмирал» (С.Хоменко) всё же смог прорвать неистовую «медвежью» оборону.



А вот вам и ответ: красивейшим броском Дмитрий Тимофеев поразил ворота президента Федерации хоккея Камчатки, голкипера «Адмирала» Андрея Иванова – 3:1. Так завершился матч между командами «Мильковские медведи» и «Адмирала».



Отмечу, что в этом матче (в отличие от четырёх уже проведённых) не участвовали хоккеисты, мильковчане-горожане, которые в предыдущих играх проявили себя очень достойно. Зато на лёд чаще выходила молодёжь и, кстати, неплохо себя зарекомендовала: азартные, быстрые. И слава богу, им есть с кого брать пример – с наших мильковских непробиваемых, непотопляемых «Медведей». Спасибо вам ребята, за такой хоккей. На который хочется идти, переживать, за который хочется и голос сорвать.



На мой (непрофессиональный) взгляд эта игра, несмотря на погодные условия, была очень быстрой, динамичной, взрывной какой-то. Здесь было всё: защита – выше всяких похвал, нападающие – мощные, скоростные. А вратари, по-моему, вели борьбу и между собой – достойны друг друга, надёжные, техничные.



Огромное спасибо болельщикам: без вас матчи не были бы таким зрелищными. Особая благодарность группе поддержки «Адмирала», молодцы! Завели весь стадион!



А уж что творили мильковские, словами не передать: стадион готов был рухнуть от эмоций (даже вездесущие и наглые вороны стали метаться в стороны – видимо, в шоке!)



Не хотелось, конечно, останавливаться на казусе, происшедшем почти в конце игры, не стоит он, наверное, внимания, тем не менее... За неспортивное поведение решением судьи был удалён один из игроков «Адмирала», но… ОНИ не пожелали покинуть площадку, и лишь возгласы болельщиков и уже грозный взгляд капитана «Адмирала» смогли урегулировать конфликт.



5 февраля состоялся матч между петропавловским «Вулканом» и «Медведями». Одушевлённые вечером встречи выпускников «Медведи» разгромили «Вулкан» «всухую» – 9:0.



По две шайбы на счету Евгения Кочетова и Дмитрия Загурского, по одной шайбе забросили Александр Перунов, Артём Исаев, Сергей Смолянко, Артём Орехов, Дмитрий Тимофеев.



Мы любим хоккей, мы желаем выносливости, терпения, спортивных амбиций всем командам. Но нашим «Медведям», конечно, больше всех! Ребята, мы всегда с вами! Если трудно придётся на площадке, вспомните, откуда вы – из Милькова, из места, где выросли такие замечательные хоккеисты – ваши предшественники, ваши тренеры. Оставайтесь уверенными в себе, в меру вежливыми на площадке и вне её, спортивно злыми и удачливыми.



Мы ждём, очень ждём красивых игр, достойных вас и ваших болельщиков.



В этот же день состоялся матч между детской сборной с. Мильково и юными хоккеистами «Адмирала». Борьба была упорной: об этом говорит и счёт 4:4. Мильковчане смогли реализовать шанс в буллитах и победили со счётом 5:4.

Ворота поразили Кирилл Курбачёв, Алексей Павлов, Роман Залогин, Кирилл Галкин, победный буллит забил Илья Бакулин. (На фото – юные хоккеисты)



Софья АГУШКИНА, "Мильковские новости"