Более 1600 человек сдадут ЕГЭ в этом году на Камчатке

09.02.2017 00:56:06 (GMT+12)
Сдавать единый государственный экзамен в 2017 году будут более 1600 жителей региона. Об этом рассказали в министерстве образования и науки Камчатского края.
«Недавно завершился приём заявлений на сдачу ЕГЭ. Для регистрации своего участия в экзамене к нам обратились 1666 человек. Из них 1460 человек – выпускники текущего года, и 206 – выпускники прошлых лет и учащиеся СПО. В течение ряда лет самым популярным предметом для итоговой аттестации на выбор является обществознание. Его выбрали 56% выпускников. В число наиболее выбираемых предметов также вошли физика (26%), история (23%) и биология (20%)», - рассказали в министерстве.
Кроме того, выпускники текущего года должны сдать два обязательных предмета: математику и русский язык.
«Для получения аттестата в 2017 году выпускникам необходимо набрать по русскому языку – 24 балла, по математике базового уровня получить отметку не ниже «3» по пятибальной шкале, по математике профильного уровня – 27 баллов», - добавили в министерстве.
В период проведения ЕГЭ, на территории Камчатского края будут открыты 44 пункта приёма экзаменов, из них 29 расположены в труднодоступных и отдалённых местностях края. Стоит отметить, что экзаменационные материалы будут распечатываться непосредственно перед началом итоговой аттестации в присутствии участников экзамена.
Кроме того, в целях обеспечения безопасности, а также открытости и объективности проведения итоговой аттестации, на местах проведения экзаменов будут использоваться стационарные или переносные металлодетекторы и видеонаблюдение.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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