На Камчатке открыто 5,7 тыс. вакансий

09.02.2017 00:56:01 (GMT+12)

По состоянию на начало февраля работодатели Камчатского края заявили в органы службы занятости 5,7 тыс. вакансий. Коэффициент напряженности на рынке труда региона (соотношение спроса и предложения) составляет 0,7 незанятых граждан на одно вакантное место. Об этом сообщили в агентстве по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.

    «Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 1 февраля 2017 года составила 3147 человек, что на 2,0% меньше по сравнению с февралем 2016 года», - сказали в агентстве.

Там добавили, что уровень регистрируемой безработицы по Камчатскому краю остаётся на уровне прошлого года и составляет 1,7% от численности экономически активного населения.

Узнать подробную информацию о предложениях работодателей края можно на интернет-портале «Работа в России» (https://trudvsem.ru/), в информационных киосках, установленных в центрах занятости населения.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

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