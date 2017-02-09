На Камчатке открыто 5,7 тыс. вакансий

09.02.2017 00:56:01 (GMT+12)

По состоянию на начало февраля работодатели Камчатского края заявили в органы службы занятости 5,7 тыс. вакансий. Коэффициент напряженности на рынке труда региона (соотношение спроса и предложения) составляет 0,7 незанятых граждан на одно вакантное место. Об этом сообщили в агентстве по занятости населения и миграционной политике Камчатского края.



«Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 1 февраля 2017 года составила 3147 человек, что на 2,0% меньше по сравнению с февралем 2016 года», - сказали в агентстве.



Там добавили, что уровень регистрируемой безработицы по Камчатскому краю остаётся на уровне прошлого года и составляет 1,7% от численности экономически активного населения.



Узнать подробную информацию о предложениях работодателей края можно на интернет-портале «Работа в России» (https://trudvsem.ru/ ), в информационных киосках, установленных в центрах занятости населения.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.