Валерий Карпенко: своевременно принятые меры позволили избежать серьёзной эпидемии гриппа и ОРВИ на Камчатке

09.02.2017 00:55:59 (GMT+12)

Своевременное введение ограничительных мероприятий по распространению заболеваемости гриппом и ОРВИ позволило не допустить серьёзной эпидемии на Камчатке. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства Камчатского края Валерий Карпенко.



По его словам, в настоящее время заболеваемость населения в целом по краю ниже эпидпорога на 14 %. Постановление о снятии ограничительных мероприятий подписано главным санитарным врачом региона, руководителем краевого управления Роспотребнадзора Натальей Ждановой, что свидетельствует об окончании с 8 февраля эпидемии на полуострове.



«В целом по краю идёт снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. В том числе по отдельным возрастным группам, в частности среди детей от 0 до 14 лет снижение составило от 8 до 30 %. Это говорит о том, что учащиеся и воспитанники дошкольных образовательных учреждений болеть стали меньше. Кроме того, на 60 % снизилось количество посещений жителями края поликлиник по гриппу и ОРВИ. По заболеваемости пневмониями мы также видим уменьшение количества случаев, два пациента с тяжёлым течением заболевания ещё находятся в больницах, но уже выздоравливают», - сказал Валерий Карпенко.



Он отметил, что в связи с этим в крае снят запрет на массовые мероприятия в закрытых помещениях, а медицинские учреждения возвращаются к обычному режиму функционирования. Принятые меры позволили избежать серьезных последствий эпидемии гриппа и ОРВИ на полуострове.



«В этом году эпидемия на Камчатке прошла значительно легче, чем в прошлом. Считаю, что это результат эффективной работы и медиков, и сотрудников Роспотребнадзора, которые организовали прививочную кампанию. Привито почти 40 % населения Камчатского края. Нет дефицита противогриппозных препаратов. Карантины вводились своевременно. Были приняты решения по Петропавловску-Камчатскому и ряду других районов о продлении школьных каникул. Все эти мероприятия в целом не позволили допустить серьёзной эпидемии гриппа и ОРВИ на Камчатке», - сказал Валерий Карпенко.



Вместе с тем, в ряде районов края эпидемические пороги ещё остаются превышенными. Высокий уровень заболеваемости сохраняется в Елизовском, Тигильском, Олюторском и Карагинском районах, а также в городе Вилючинск.



«Главам данных районов на заседаниях муниципальных противоэпидемических комиссий рекомендовано принять решения о сохранении ограничительных мероприятий в школьных учреждениях, где ещё много больных детей. В частности, в целом по краю сейчас в 11 школах введены карантины, как частично, так и полностью», - сказал зампред.



Он также добавил, что угроза заболеть гриппом и ОРВИ ещё сохраняется и призвал жителей края использовать методы профилактики, а в случае появления симптомов болезни обращаться к врачу.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.