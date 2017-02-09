Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким Юрия Воронцова

09.02.2017 00:56:04 (GMT+12)
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин выразил искренние соболезнования семье, коллегам и соратникам известного в Корякии общественного и политического деятеля Юрия Емельяновича Воронцова.
Ветеран труда, заслуженный политический деятель, преданный своему делу профессионал – Юрий Емельянович Воронцов – скоропостижно скончался 6 февраля на 77-ом году жизни.
"С этими людьми уходит целая эпоха энтузиастов, первопроходцев и романтиков, которые, не побоявшись трудностей и лишений, совсем юными приезжали покорять суровую камчатскую землю. Одним из них был и Юрий Емельянович, грамотный профессионал, ответственный руководитель, обладавший при этом исключительными душевными качествами. Таким он и останется в нашей памяти, - сказал Владимир Илюхин. – Уверен, все, кто знал этого скромного и отзывчивого человека, глубоко скорбят в связи с его безвременным уходом. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах".
Юрий Емельянович Воронцов родился в с. Верхне-Полтавка Амурской области. В 19 лет приехал на Камчатку, которой посвятил всю свою сознательную жизнь. Трудовую деятельность начал на строительстве поселка геологов «Первореченский» в Пенжинском районе. Прошел путь от десятника-строителя до заместителя руководителя Администрации и Думы Корякского автономного округа, являлся секретарем Пенжинского РК ВЛКСМ, 2-м секретарем Камчатского обкома ВЛКСМ. Его заслуги неоднократно отмечены высокими государственными и ведомственными наградами.
Прощание с Юрием Емельяновичем Воронцовым состоится 9 февраля в 12.30 в зале МУП «Лотос-М», по адресу: ул. Ленинградская, 112.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+