Камчатка, 8 февраля: итоги дня

08.02.2017 21:01:23 (GMT+12)

Камчатка, 8 февраля: итоги дня

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/

Дело камчатского пенсионера по обвинению в сексуальном насилии в отношении малолетних девочек повторно направлено в суд

На Камчатке задержали пятерых разбойников, ограбивших рыбзавод.

На Камчатке закрыт автозимник Анавгай — Палана.

Камчатская ски-альпинистка примет участие во Всемирных военных играх в Сочи.

ЕГЭ на Камчатке будут сдавать более 1600 человек.

На Камчатке полицейские за час «догнали» угонщика джипа «Лэнд Крузер Прадо».

В Петропавловске на КП установят автобусный павильон.

На Камчатке снят карантин по гриппу и ОРВИ.

Камчатцев приглашают на выставку «Этот красочный мир».

«Мошенники на счетчиках» снова орудуют в столице Камчатки.

В главном аэропорту Камчатки учились освобождать заложников


В главном аэропорту Камчатки учились освобождать заложников.

В столице Камчатки 23 февраля дадут салют в честь Дня защитника Отечества.

●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/

Жителя Камчатки, обвиненного в насилии над девочками, будут заново судить.

В этом году ЕГЭ на Камчатке попытаются сдать более 1 600 человек.

Водитель «Тойоты» едва не задавил девушку из-за парковочного места.

На Камчатке пятеро бандитов совершили разбойное нападение на рыбзавод.

В Петропавловске пьяный водитель протаранил служебный автомобиль Нацгвардии России.

На Камчатке закончился эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Петропавловске салют в День защитника Отечества продлится четыре минуты.

Камчатские пограничники задержали браконьерское судно с капитаном из Крыма.

На Камчатке дыхательный аппарат не дает полугодовалому мальчику расти и развиваться.

Мэрия Петропавловска обещает установить автобусный павильон на остановке КП.э

За сутки в Петропавловске пострадали два пешехода.

В 2016 году камчатцы приходили в суд с боеприпасами и электрошокерами.

На Камчатке открыто около шести тысяч вакансий.

Жителей Камчатки приглашают на выставку детских и семейных фотографий.

ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/

Камчатские разбойники совершили набег на рыбоперерабатывающую компанию. Угрожая похожим на пистолет предметом, они похитили полторы тонны рыбы и 700 килограммов икры.

Тысяча и 666 камчатских выпускников сдадут единый государственный экзамен. Всего на территории полуострова откроют 44 приёмных пункта.

Липовые извещения о поверке счетчиков ХВС получают жители Петропавловска.  Сотрудники «Камчатского водоканала» призывают горожан быть бдительными.

Пьяный житель Камчатки угнал у односельчанки автомобиль. Ранее его уже судили за аналогичное преступление.

Губернатор Камчатки выразил соболезнования родным и близким Юрия Воронцова. Ветеран труда, заслуженный политический деятель скончался 6 февраля.

На Камчатке ограничено движение по участку автозимника Анавгай – Палана. Его откроют, когда спецтехника уберет перемёты, образовавшиеся на трассе.  

Боеприпасы и электрошокеры пытались пронести в суд жители Камчатки. Фактов нападения не зафиксировано.

На Камчатке снят карантин по гриппу и ОРВИ. В целом по краю заболеваемость ниже эпидпорога на 14%.

Жительница Петропавловска стала жертвой парковочных войн. По словам пострадавшей, наезжавшего на неё соседа подстрекала сотрудник полиции.

В центре столицы Камчатки пьяный водитель врезался в «УАЗ» Росгвардии. Авария произошла сегодня утром на улице Ленинской.

Жители Камчатского края стали чаще летать за границу. В главном аэропорту Камчатки в январе на 17% увеличился пассажиропоток.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

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