Камчатка, 8 февраля: итоги дня

08.02.2017 21:01:23 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



Дело камчатского пенсионера по обвинению в сексуальном насилии в отношении малолетних девочек повторно направлено в суд



На Камчатке задержали пятерых разбойников, ограбивших рыбзавод.



На Камчатке закрыт автозимник Анавгай — Палана.



Камчатская ски-альпинистка примет участие во Всемирных военных играх в Сочи.



ЕГЭ на Камчатке будут сдавать более 1600 человек.



На Камчатке полицейские за час «догнали» угонщика джипа «Лэнд Крузер Прадо».



В Петропавловске на КП установят автобусный павильон.



На Камчатке снят карантин по гриппу и ОРВИ.



Камчатцев приглашают на выставку «Этот красочный мир».



«Мошенники на счетчиках» снова орудуют в столице Камчатки.



В главном аэропорту Камчатки учились освобождать заложников





В главном аэропорту Камчатки учились освобождать заложников.



В столице Камчатки 23 февраля дадут салют в честь Дня защитника Отечества.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



Жителя Камчатки, обвиненного в насилии над девочками, будут заново судить.



В этом году ЕГЭ на Камчатке попытаются сдать более 1 600 человек.



Водитель «Тойоты» едва не задавил девушку из-за парковочного места.



На Камчатке пятеро бандитов совершили разбойное нападение на рыбзавод.



В Петропавловске пьяный водитель протаранил служебный автомобиль Нацгвардии России.



На Камчатке закончился эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.



В Петропавловске салют в День защитника Отечества продлится четыре минуты.



Камчатские пограничники задержали браконьерское судно с капитаном из Крыма.



На Камчатке дыхательный аппарат не дает полугодовалому мальчику расти и развиваться.



Мэрия Петропавловска обещает установить автобусный павильон на остановке КП.э



За сутки в Петропавловске пострадали два пешехода.



В 2016 году камчатцы приходили в суд с боеприпасами и электрошокерами.



На Камчатке открыто около шести тысяч вакансий.



Жителей Камчатки приглашают на выставку детских и семейных фотографий.



ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



Камчатские разбойники совершили набег на рыбоперерабатывающую компанию. Угрожая похожим на пистолет предметом, они похитили полторы тонны рыбы и 700 килограммов икры.



Тысяча и 666 камчатских выпускников сдадут единый государственный экзамен. Всего на территории полуострова откроют 44 приёмных пункта.



Липовые извещения о поверке счетчиков ХВС получают жители Петропавловска. Сотрудники «Камчатского водоканала» призывают горожан быть бдительными.



Пьяный житель Камчатки угнал у односельчанки автомобиль. Ранее его уже судили за аналогичное преступление.



Губернатор Камчатки выразил соболезнования родным и близким Юрия Воронцова. Ветеран труда, заслуженный политический деятель скончался 6 февраля.



На Камчатке ограничено движение по участку автозимника Анавгай – Палана. Его откроют, когда спецтехника уберет перемёты, образовавшиеся на трассе.



Боеприпасы и электрошокеры пытались пронести в суд жители Камчатки. Фактов нападения не зафиксировано.



На Камчатке снят карантин по гриппу и ОРВИ. В целом по краю заболеваемость ниже эпидпорога на 14%.



Жительница Петропавловска стала жертвой парковочных войн. По словам пострадавшей, наезжавшего на неё соседа подстрекала сотрудник полиции.



В центре столицы Камчатки пьяный водитель врезался в «УАЗ» Росгвардии. Авария произошла сегодня утром на улице Ленинской.



Жители Камчатского края стали чаще летать за границу. В главном аэропорту Камчатки в январе на 17% увеличился пассажиропоток.

