Камчатка, 8 февраля: итоги дня

08.02.2017 21:01:23 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
Дело камчатского пенсионера по обвинению в сексуальном насилии в отношении малолетних девочек повторно направлено в суд
На Камчатке задержали пятерых разбойников, ограбивших рыбзавод.
На Камчатке закрыт автозимник Анавгай — Палана.
Камчатская ски-альпинистка примет участие во Всемирных военных играх в Сочи.
ЕГЭ на Камчатке будут сдавать более 1600 человек.
На Камчатке полицейские за час «догнали» угонщика джипа «Лэнд Крузер Прадо».
В Петропавловске на КП установят автобусный павильон.
На Камчатке снят карантин по гриппу и ОРВИ.
Камчатцев приглашают на выставку «Этот красочный мир».
«Мошенники на счетчиках» снова орудуют в столице Камчатки.
В главном аэропорту Камчатки учились освобождать заложников
В главном аэропорту Камчатки учились освобождать заложников.
В столице Камчатки 23 февраля дадут салют в честь Дня защитника Отечества.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
Жителя Камчатки, обвиненного в насилии над девочками, будут заново судить.
В этом году ЕГЭ на Камчатке попытаются сдать более 1 600 человек.
Водитель «Тойоты» едва не задавил девушку из-за парковочного места.
На Камчатке пятеро бандитов совершили разбойное нападение на рыбзавод.
В Петропавловске пьяный водитель протаранил служебный автомобиль Нацгвардии России.
На Камчатке закончился эпидемический подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В Петропавловске салют в День защитника Отечества продлится четыре минуты.
Камчатские пограничники задержали браконьерское судно с капитаном из Крыма.
На Камчатке дыхательный аппарат не дает полугодовалому мальчику расти и развиваться.
Мэрия Петропавловска обещает установить автобусный павильон на остановке КП.э
За сутки в Петропавловске пострадали два пешехода.
В 2016 году камчатцы приходили в суд с боеприпасами и электрошокерами.
На Камчатке открыто около шести тысяч вакансий.
Жителей Камчатки приглашают на выставку детских и семейных фотографий.
ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
Камчатские разбойники совершили набег на рыбоперерабатывающую компанию. Угрожая похожим на пистолет предметом, они похитили полторы тонны рыбы и 700 килограммов икры.
Тысяча и 666 камчатских выпускников сдадут единый государственный экзамен. Всего на территории полуострова откроют 44 приёмных пункта.
Липовые извещения о поверке счетчиков ХВС получают жители Петропавловска. Сотрудники «Камчатского водоканала» призывают горожан быть бдительными.
Пьяный житель Камчатки угнал у односельчанки автомобиль. Ранее его уже судили за аналогичное преступление.
Губернатор Камчатки выразил соболезнования родным и близким Юрия Воронцова. Ветеран труда, заслуженный политический деятель скончался 6 февраля.
На Камчатке ограничено движение по участку автозимника Анавгай – Палана. Его откроют, когда спецтехника уберет перемёты, образовавшиеся на трассе.
Боеприпасы и электрошокеры пытались пронести в суд жители Камчатки. Фактов нападения не зафиксировано.
На Камчатке снят карантин по гриппу и ОРВИ. В целом по краю заболеваемость ниже эпидпорога на 14%.
Жительница Петропавловска стала жертвой парковочных войн. По словам пострадавшей, наезжавшего на неё соседа подстрекала сотрудник полиции.
В центре столицы Камчатки пьяный водитель врезался в «УАЗ» Росгвардии. Авария произошла сегодня утром на улице Ленинской.
Жители Камчатского края стали чаще летать за границу. В главном аэропорту Камчатки в январе на 17% увеличился пассажиропоток.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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