Выпил, угнал - в тюрьму! Романтика...

08.02.2017 15:19:21 (GMT+12)
07 февраля около 19.00 в дежурную часть Елизовского отдела полиции поступило заявление от жительницы п. Сосновка о том, что в период времени с 18.40 до 18.45 от магазина расположено по ул. Центральной п. Сосновка неустановленное лицо путем свободного доступа угнало принадлежащий ей автомобиль «Тойота Ланд Крузер Прадо», 1996 года выпуска.
Незамедлительно был введен план «Перехват» и в 19.40 угнанная автомашина обнаружена сотрудниками Госавтоинспекции в этом же поселке. Джип находился в технически исправном состоянии и в этот же день возвращен владелице.
Полицейскими установлено, что угон совершил 38-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель краевой столицы. Злоумышленник управлял автомобилем с признаками опьянения, но отказался от законного требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования. В настоящее время он задержан, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ОГИБДДОМВД России по Елизовскому району
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