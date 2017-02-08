Выпил, угнал - в тюрьму! Романтика...

08.02.2017 15:19:21 (GMT+12)

07 февраля около 19.00 в дежурную часть Елизовского отдела полиции поступило заявление от жительницы п. Сосновка о том, что в период времени с 18.40 до 18.45 от магазина расположено по ул. Центральной п. Сосновка неустановленное лицо путем свободного доступа угнало принадлежащий ей автомобиль «Тойота Ланд Крузер Прадо», 1996 года выпуска.



Незамедлительно был введен план «Перехват» и в 19.40 угнанная автомашина обнаружена сотрудниками Госавтоинспекции в этом же поселке. Джип находился в технически исправном состоянии и в этот же день возвращен владелице.



Полицейскими установлено, что угон совершил 38-летний ранее судимый за аналогичное преступление житель краевой столицы. Злоумышленник управлял автомобилем с признаками опьянения, но отказался от законного требования сотрудников полиции о прохождении медицинского освидетельствования. В настоящее время он задержан, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.



ОГИБДДОМВД России по Елизовскому району

