Обзор газеты "Камчатское время" за 8 февраля 2017 года

08.02.2017 13:11:40 (GMT+12)

КАК ДЕТЯМ ПРИВИТЬ ЛЮБОВЬ К СПОРТУ?



КАМЧАТЦЫ ВСПОМНИЛИ ЩЕДРИНА.



БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД. Какой ценой дался перелом во Второй мировой войне.



ПОГОНЯ ЗА "ЛЕТУЧИМ ГОЛЛАНДЦЕМ". Пограничный детектив.



