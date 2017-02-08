На Камчатке подвели итоги конкурса «История нашей семьи»

08.02.2017 12:23:48 (GMT+12)

В Камчатском ресурсном центре содействия развитию семейных форм устройства прошёл конкурс дневников приёмных семей «История нашей семьи». Всего было заявлено 10 работ от приёмных родителей, имеющих опыт воспитания детей не менее одного года. Об этом рассказали в министерстве образования и науки Камчатского края.



«По итогам конкурса, его победителем стала жительница краевой столицы Наталья Губченко. Второе место досталось Наталье Горло из Елизова, и замкнула тройку победителей Ульяна Войцеховская из Вилючинска. Все призёры и участники конкурса получили памятные призы и дипломы», - рассказали в министерстве.



Работы победителей направят в Москву для участия во Всероссийском конкурсе дневников приёмных семей.



Организаторы конкурса «История нашей семьи» ставят своей целью поддержать в российском обществе приоритет семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и повысить доверие к институту приёмного родительства.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.