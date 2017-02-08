Председатели родительских комитетов городских школ вновь соберутся на совместное совещание

08.02.2017 12:24:07 (GMT+12)

Совместное совещание представителей родительских комитетов и руководства Управления образования администрации Петропавловска запланировано на 9 февраля. На этот раз на встречу приглашены родители одиннадцатиклассников городских школ. Об этом сообщил руководитель Управления образования Грант Шайгородский.

«Основная тема встречи - предстоящая итоговая аттестация выпускников. Родителям старшеклассников расскажут о процедуре сдачи ЕГЭ, порядке проведения государственной итоговой аттестации, а также о всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями», которая пройдет в Петропавловске на следующей неделе. Кроме того, мы обсудим и другие вопросы, интересующие родителей», - рассказал Грант Шайгородский.

Добавим, встреча родителей и руководства Управления образования в таком формате пройдет в Петропавловске во второй раз. Совещание состоится 9 февраля в 404 зале администрации краевой столицы. Начало в 18:00.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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