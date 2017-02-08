По поручению Главы Петропавловска на остановке «Комсомольская площадь» установят автобусный павильон

08.02.2017 12:23:53 (GMT+12)

Павильон ожидания пассажирского транспорта появится на остановке возле ТЦ «Комсомольская площадь» уже в этом году. Соответствующее поручение ответственным органам администрации Петропавловска дал Глава краевой столицы Виталий Иваненко.



Он подчеркнул, что горожанам необходимо создать комфортные условия для ожидания общественного транспорта.



«Остановочного павильона на КП, по ходу движения в центр города, не было никогда. Горожане вынуждены ожидать общественный транспорт стоя под дождем и снегом на открытой площадке. Нам необходимо рассмотреть возможность установки автобусного павильона на этом участке», - сказал Виталий Иваненко.



На аппаратном совещании, прошедшем в администрации Петропавловска накануне, руководитель Управления дорожного хозяйства Александр Здановский доложил Главе города о выполнении данного поручения. Он отметил, что проект и сметная стоимость автобусного павильона уже готовы, в скором времени аукционная документация на установку дорожного объекта будет размещена на электронной площадке. Таким образом, комфортный остановочный павильон на КП появится уже в этом году.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.