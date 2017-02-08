Салют в честь Дня защитника Отечества состоится в Петропавловске 23 февраля

08.02.2017 12:24:00 (GMT+12)
В честь Дня защитника Отечества, 23 февраля, в центре Петропавловска-Камчатского прогремит праздничный салют. Тысячи ярких огней озарят небо над Городом воинской славы ровно в 21:00. Как сообщили в Управлении благоустройства, салют продлится 4 минуты.
В Управлении культуры, спорта и социального развития добавили, что салют станет кульминацией тематической музыкальной программы, которая начнется на площади в 20:00. Для всех пришедших будут звучать песни, посвященные Родине, долгу и чести, мужественности и отваге.
Напомним, согласно Закону №68 «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы», в городе, удостоенном этого звания, проводятся праздничные салюты 23 февраля – в День защитника Отечества, 9 мая – в День Победы, а также в День города.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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