На Камчатке впервые пройдёт конкурс профессионального мастерства среди работников музеев

08.02.2017 12:23:42 (GMT+12)

Конкурс профессионального мастерства «Лучший музейный работник Камчатского края» впервые пройдёт на полуострове. В нем могут принять участие штатные работники данных учреждений культуры.



«Конкурс объявлен в целях повышения профессионального мастерства музейных работников, престижности профессии, поддержки и продвижения лучших проектов музеев Камчатского края, а также освоения передовых технологий в музейном деле и раскрытия творческого потенциала музейных работников», - рассказали в министерстве культуры Камчатского края.



Конкурс будет проходить в три этапа. Первый этап – подача заявок на участие - стартует 10 февраля и продлится до 10 марта. Второй этап (заочный) включается в себя предоставление конкурсных документов – описание одного разработанного и реализованного участником проекта. Этот этап будет проходить с 10 марта по 22 мая. Третий этап (очный), который состоится с 23 по 27 мая, пройдёт на базе Камчатского учебно-методического центра. Участникам предстоит презентовать свои музейные проекты. Награждение победителей состоится 27 мая.



Положение о конкурсе размещено на официальном сайте Правительства Камчатского края на странице министерства культуры в разделе «Текущая деятельность» вкладка «Конкурсы» (http://www.kamgov.ru/mincult/polozenia-o-konkursah ). Заявки на конкурс и материалы о проекте представляются к рассмотрению на почтовый адрес: 683002, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 8/1 и по электронной почте: umcenter@yandex.ru (с пометкой «Лучший музейный работник Камчатского края»).



Организацию и проведение Конкурса осуществляет краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования работников культуры «Камчатский учебно-методический центр». Руководитель конкурса: Елена Викторовна Галянт- 8(4152)49-50-18. Более подробную информацию можно уточнить у координаторов конкурса: Анны Вартановны Поротниковой - 8-914-990-47-06; Елены Алексеевны Шевцовой и Сергея Яковлевича Войтюка - 8 (4152) 49-30-14.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.