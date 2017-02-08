Происшествия на дорогах края

08.02.2017 12:27:52 (GMT+12)
7 января 2017 года на территории Камчатского края зарегистрировано 27 столкновений без пострадавших и два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два пешехода получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.
Выявлены три водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Выявлены пять пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения помещено две единицы техники. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещены три гражданина.
7 февраля в 20:25 в г. Петропавловске-Камчатском на регулируемом перекрёстке в районе дома № 13 по проспекту 50 лет Октября 32-летний водитель автобуса «Хёндай Аэросити», поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, совершил наезд на 62-летнюю женщину. Гражданка переходила дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП женщина получила различные травмы, ей рекомендовано амбулаторное лечение.
В этот же день в 09:20 в г. Петропавловске-Камчатском напротив дома № 121/1 по ул. Океанская 40-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Сафари», совершил наезд задним левым колесом на 14-летнего пешехода. Подросток шел по левому краю дороги навстречу автомобилю, а когда машина проезжала мимо, он поскользнулся и упал. В результате ДТП пешеход получил травму, ему рекомендовано амбулаторное лечение.
Госавтоинспекция призывает горожан обращать внимание на состояние дорожного покрытия. Водителям следует выбирать безопасную скорость и держать достаточный боковой интервал до пешеходов, вынужденных двигаться по краю проезжей части. Пешеходам также следует соблюдать осторожность и выбирать наиболее безопасный маршрут, а также помнить, что на скользком покрытии тормозной путь транспортного средства существенно увеличивается.
УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю
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