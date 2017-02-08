"Буйных" стало меньше

08.02.2017 10:58:29 (GMT+12)

С привычкой жителей Камчатского края ходить в суды с запрещенными предметами борются судебные приставы.



Так, в течение 2016 года посетители зданий судов полуострова пытались пронести с собой 2 497 таких предметов. Среди них: 8 газово-травматических средств, 2 боеприпаса, 19 электрошокеров. Остальную часть составили иные предметы, представляющих опасность для судей и участников судебных процессов. Следует отметить, что тенденция пошла на спад: в 2015 году изъятого оружия было больше — 2 965 единиц.



В течение 2016 года судебным приставам по ОУПДС поступило более 13,5 тысяч заявок на обеспечение безопасности судей и участников судебного процесса в судебных заседаниях, все они были исполнены. В аналогичном периоде 2015 года заявок поступило и исполнено свыше 15,7 тысяч.



Практически одинаковое количество в 2016 и 2015 годах поступило заявок от судебных приставов-исполнителей на обеспечение безопасности при совершении исполнительных действий. Их количество составило 5 801 и 5 795 заявок соответственно.



По итогам работы судебных приставов по ОУПДС в 2016 году установлено, что все здания судов общей юрисдикции, арбитражный суд, а также судебные участки мировых судей Камчатского края обеспечены охраной на 100%. В полном объеме исполнены и все поступающие заявки. Не допущено ни одного факта нападения на судей и участников судебных процессов.





Вероника ЮРЬЕВА, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



