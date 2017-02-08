До утра подождёт...

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08.02.2017 10:55:03 (GMT+12)

Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю по сообщению средств массовой информации инициирована доследственная проверка о смерти мужчины в селе Каменское Олюторского района вследствие неоказания ему своевременной медицинской помощи.



Согласно сообщения, в медицинское отделение села Манилы доставлен мужчина с жалобами на боли в животе. Врач отказалась идти на работу и осматривать пациента. Мужчина восемь часов лежал под присмотром медсестры. Только на следующий день больной осмотрен специалистами. Через два дня мужчина скончался.



Кроме того, в сообщении содержится информация о том, что в случае оказания своевременной медицинской помощи мужчине, его возможно можно было спасти.



В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая правовая оценка действиям медицинского персонала.





Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления



