До утра подождёт...

08.02.2017 10:55:03 (GMT+12)
Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю по сообщению средств массовой информации инициирована доследственная проверка о смерти мужчины в селе Каменское Олюторского района вследствие неоказания ему своевременной медицинской помощи.
Согласно сообщения, в медицинское отделение села Манилы доставлен мужчина с жалобами на боли в животе. Врач отказалась идти на работу и осматривать пациента. Мужчина восемь часов лежал под присмотром медсестры. Только на следующий день больной осмотрен специалистами. Через два дня мужчина скончался.
Кроме того, в сообщении содержится информация о том, что в случае оказания своевременной медицинской помощи мужчине, его возможно можно было спасти.
В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана надлежащая правовая оценка действиям медицинского персонала.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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