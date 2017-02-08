В «Единой России» дали старт новым партийным проектам

08.02.2017 06:41:15 (GMT+12)

Президиум Генерального совета Партии принял решение о продолжении 19 партийных проектов, и начале реализации шести новых партпроектов. Как отметил на заседании секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов, многие из этих проектов были успешно реализованы, перед какими-то из них теперь стоят новые задачи.



«Жизнь вносит свои коррективы в эту работу. Бывает так, что появляется целесообразность объединить несколько проектов, поскольку реализация одного из них, порой, что называется, «цепляет» за собой реализацию второго», - сказал Неверов, открывая заседание.



Он подчеркнул, что в рамках проектной работы, удалось решить самые актуальные вопросы. В качестве примера Неверов привел проект «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов», за десять лет реализации которого было построено и реконструировано более 600 спортивных объектов по всей стране.



Партийные проекты являются одним из инструментов решения главной задачи - реализация Программы и наказов граждан. «Так, мы запускаем партийные проекты по созданию комфортной городской среды (именно наша фракция инициировала выделение в рамках бюджета 20 млрд рублей на это), ремонту домов культуры. Это крайне востребованные инициативы, мы все знаем, в каком порой плачевном состоянии находятся некоторые ДК, в которых ремонт не проводился с момента постройки», - добавил Неверов.



В свою очередь заместитель секретаря Генсовета Ольга Баталина рассказала, что партийные проекты, которые раньше связывались с работой внутрипартийных платформ Партии, теперь будут направлены на реализацию приоритетов предвыборной Программы «Единой России». По словам депутата, всего продолжат свою работу 19 партийных проектов, 12 партпроектов схожей тематики будут объединены в пять партпроектов, 10 партпроектов будут завершены. «В результате Партия будет реализовывать 25 партпроектов», - подчеркнула парламентарий.



Баталина рассказала, что будет продолжена работа следующих партпроектов: «Безопасные дороги», «Гражданский контроль», «Гражданский университет», «Детские сады – детям», «Детский спорт», «Дом садовода – опора семьи», «Достойный труд», «Единая страна – доступная среда», «Историческая память», «Качество жизни (Здоровье)», который теперь будет называться «Здоровое будущее», «Крепкая семья», «Модернизация образования», «России важен каждый ребенок», «Российское село», «Соотечественники», «Старшее поколение», «Управдом», «Народный контроль», «Экология России».



Депутат также обратила внимание, что ряд партпроектов были объединены: «500 бассейнов», «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» и «Детский спорт» стали одним партпроектом под названием «Детский спорт»; «Библиотеки России», «Культура и время», «Киноклуб: культура, образование, коммуникации» были объединены в проект «Единой России» «Местный дом культуры»; «Молодежный антикоррупционный проект» и «Народный контроль» стали одним вошли в партпроект «Народный контроль», «Кадровый резерв – профессиональная команда страны» и «Гражданский университет» стали также одним партпроектом – «Гражданский университет»; партпроект «Свой дом» вошел в партпроект «Управдом».



Напомним, на прошедшем XVI Съезде «Единой России» Президиуму Генерального совета было поручено подвести итоги реализации действующих партийных проектов, принять решение об их дальнейшей реализации, исходя из необходимости выполнения основных приоритетов Партии. И 7 февраля на заседании Президиума Генерального совета это поручение было исполнено.