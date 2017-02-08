«Единая Россия» дала официальный старт выборам-2017

08.02.2017 06:39:33 (GMT+12)

Заседание Президиума Генерального совета «Единой России», на котором было принято решение о проведении Единого дня предварительного голосования 28 мая, состоялось 7 февраля. Именно в ходе открытой процедуры, когда поддержать участников предварительного голосования могут все желающие жители того или иного региона, и будут определены кандидаты, которых Партия выдвинет на региональных выборах.



10 сентября планируются выборы высших должностных лиц в 14 субъектах, выборы депутатов законодательных собраний в шести субъектах, в 11 административных центрах субъектов РФ состоятся выборы депутатов городских дум. Кроме этого, в регионах будут избирать органы местного самоуправления. Вопрос о порядке проведения предварительного голосования и стал одним из ключевых на прошедшем Президиуме.



«Председатель Партии Дмитрий Анатольевич Медведев выступил с инициативой проведения Единого дня предварительного голосования на региональных выборах, что в итоге нашло свое отражение в решении Съезда. Это уникальный опыт и наше конкурентное преимущество», - отметил секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов. На обсуждение в региональные отделения 30 января были направлены проекты положений о предварительном голосовании на выборах депутатов региональных парламентов и депутатского корпуса административных центров, органов местного самоуправления, а также высшего должностного лица региона, напомнил Неверов, предложив подвести итоги обсуждения проектов в регионах.



«В основу проведения предварительного голосования по выборам в законодательные собрания и органы местного самоуправления административных центров положены принципы предварительного голосования, которые были на выборах депутатов Государственной Думы: конкурентность, открытость и легитимность. Предлагается установить, что Единый день предварительного голосования пройдет 28 мая», - отметил Неверов.



«Нововведением является обязанность организационного комитета информировать избирателей об участниках предварительного голосования, - сказал Неверов. - Организационный комитет обязан выпустить в период кампании предварительного голосования не менее трех печатных материалов, содержащих информацию об участниках предварительного голосования, хода проведения агитации, а также о порядке голосования».



Что касается предварительного голосования по довыборам депутата Государственной Думы по Кингисеппскому одномандатному округу №112, то предлагается провести его также 28 мая (с соответствующей корректировкой дат выдвижения) на основе имеющегося положения о проведении предварительного голосования в Государственную Думу, возложив функции Федерального организационного комитета на Президиум Генерального совета Партии, разъяснил он.



«В процедуре предварительного голосования по отбору кандидатов на выборах высших должностных лиц субъектов ключевым моментом является то, что кандидаты в рамках процедуры должны будут провести встречи с представителями первичных отделений в своем регионе. Это, безусловно, будет способствовать повышению внимания к нашему опорному партийному звену – первичным отделениям Партии - и позволит включить в предвыборные программы наших кандидатов проработанные инициативы с мест, иными словами - именно те вопросы, решение которых сегодня волнует людей», - заключил секретарь Генсовета.