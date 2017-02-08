Дмитрий Медведев предложил применять практику выездных заседаний фракции «Единой России» в заксобраниях

08.02.2017 06:36:22 (GMT+12)

«Единой России» в региональных парламентах стоит рассмотреть возможность выездных заседаний с правительствами субъектов РФ для обсуждения и оперативного решения проблем в отраслях экономики, заявил Председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на выездном заседании фракции «Единой России» в Госдуме, которое было посвящено промышленности.



Он указал на то, что в отрасли в настоящее время есть нерешенные проблемы. «Вы знаете эти болевые точки, когда общаетесь в регионах на встречах с людьми и коллегами. Нам нужно вкладываться в целые направления, прежде всего, в станкостроение, металлургию, автопром и ряд других, где динамика разнонаправленная. Считаю правильным нашей фракции подключиться к этой работе. Может, есть смысл такую практику распространить на регионы, когда коллеги из фракции в заксобраниях будут встречаться с правительствами и обсуждать, что происходитпо мнению председателя Партии, возможность проводить встречи депутатов от ЕР с представителями местных органов исполнительной власти позволит улучшить взаимопонимание и сотрудничество на местах. Ведь там иногда диалог идет гораздо трудней, чем на федеральном уровне», - предложил председатель Партии.



По словам Медведева, промышленность России должна быть конкурентоспособной на внутреннем и международном рынке, а также демонстрировать свою эффективность с учетом инновационных технологий.



Он напомнил, что в Программе Партии была поставлена соответствующая цель - развитие промышленности, о чем говорилось в отдельном разделе.



«Промышленность должна пользоваться спросом на внутреннем и внешнем рынке, при этом мы обязаны создать условия для экспортной экспансии. Наша продукция должна быть качественной и доступной, соответствовать этому критерию должен и оборонно-промышленный комплекс, в том числе за счет выпуска продукции двойного назначения. Так сложилось, что всегда оборонка двигала за собой гражданский сектор, что превращалось остроумные гражданские решения. Но сейчас ситуация изменилась – гражданский сектор тянет за собой оборонные направления», - пояснил Медведев.



Важным критерием, которому должна отвечать промышленность, председатель Партии назвал эффективность: каждый вложенный рубль должен приносить отдачу. «Это рост объема производства, новые разработки, новые рабочие места. Мы вправе требовать этого, потому что в последние годы много вкладывались в промышленность. На соответствующие госпрограммы мы предусматриваем существенные средства – более 237 млрд рублей, и рассчитываем увидеть быстрый результат», - подчеркнул премьер.



Вместе с тем, по словам Медведева, производство должно быть инновационным, так как это позволит провести быстрое перевооружение отраслей и создать высокотехнологичные и высокооплачиваемые места работы. «Для этого есть все необходимые инструменты. Я напомню, что с участием фракции «Единой России» разрабатывался и был принят закон о промышленности», - указал премьер.



Медведев обратил внимание на то, по состоянию на 2017 год удалось остановить падение промышленности, есть даже небольшой рост. Гособоронзаказ выполнен на рекордном уровне - практически на 99%. Экспортные поставки в рамках военного назначения принесли 15 миллиардов долларов.



По словам Медведева, предприятия ОПК увеличили выпуск продукции более чем на 10%, особые успехи в авиастроении, где за прошлый год выпуск военной продукции увеличился на 3,5%, а гражданской на 20%. Также неплохие результаты показывает и судостроение. Здесь оборонная продукция выросла на 2%, гражданский сегмент на 11%.



«Пополнился состав ледокольного флота. В целом неплохо работаю наши госкорпорации, они ведут технологическую и кадровую оптимизацию, что, разумеется, необходимо», - заявил глава правительства.



Медведев указал на то, что «Единую Россию» критиковали за высокий уровень господдержки, который был оказан оборонной промышленности. «Но эти цифры - самый лучший ответ нашим оппонентам, ведь за каждой цифрой роста – сохраненные рабочие места. Это и налоги в бюджет, а также новые технологичные решения», - пояснил премьер.



Глава правительства также констатировал устойчивый рост по некоторым отраслям несырьевого сектора. «В 2015 году он наблюдался в фармацевтике, химической промышленности, машиностроении. Это было не эпизодическое явление и рост сохранился и в 2016 году. В прошлом году мы впервые видим рост и в легкой промышленности по сравнению с 2015 годом. Я считаю правильным сохранить тот набор мер поддержки, который мы приняли для того, чтобы подпитать несырьевой сектор. Нас критиковали, но критерий истины только один – результат, промышленность растет. Именно поэтому мы решили сохранить эти меры поддержки в течение нескольких лет, вводя целый ряд других форм стимулирования отрасли», - сказал Медведев.



Он сообщил, что в прошлом году было реализовано 133 проекта в различных отраслях промышленности. По его словам, сыграли свою роль внедряемые механизмы поддержки: деятельность Фонда развития промышленности, специальные инвестиционные программы и льготы. «Дополнительные возможности открываются в рамках международной кооперации – предусмотрено 35 миллиардов рублей на эти цели, из них 3 миллиарда на продвижение», - подчеркнул премьер.



Он указал на то, что основа промышленности - это люди, которые «хотят и умеют работать». Медведев особо отметил тот факт, что снова растет популярность технических и инженерных профессий.



«Нам нужно и дальше вкладываться в систему подготовки инженерных кадров для оборонно-промышленного комплекса. Сейчас среднее, профессиональное и высшее образование по таким социальным программам получают приблизительно 100 тысяч студентов. Но нам нужно больше. Мы также занимаемся популяризацией престижности рабочих профессий в размах различных общественных движений, включая известное движение Worldskills. В 2019 году будет чемпионат мира в Казани. В прошлом году мы заняли первое место на чемпионате Европы в общем зачете по набранным баллам. Это означает, что у нас стартовые условия неплохие. Поэтому мы создали в семи регионах специальные центры по подготовке сборных команд. Но в целом система профессионально-технического образования должна быть изменена с учетом лучших отечественных и международных практик. Причем принимать участие в этом должны все: и государство на федеральном и региональном уровне, и работодатели, и общественные структуры. Думаю, что здесь могла бы поучаствовать и «Единая Россия», - сказал премьер.



Он напомнил, что два года назад были утверждены новые образовательные стандарты по 15 профессиям, обучение должно начаться в этом году с 1 сентября. «Мы будем рассчитывать на то, что это даст важный и совокупный вклад в укомплектованность наших предприятий представителями инженерных и рабочих профессий, без которых не может быть развития промышленности», - подчеркнул председатель Партии.



«Каждый человек хочет пользоваться современной техникой, ездить на современном транспорте, покупать лекарства последнего поколения, пользоваться современными технологическими новинками. Наша задача – сделать так, чтобы это можно было получить в нашей стране в результате развития нашей промышленности. Цифры роста нашей промышленности вышли в положительную динамику, но они должны быть выше. И в этом нет сомнений. В этом сила нашей экономики, и для этого мы формируем новые программы развития, которые включены в комплексный план правительства на период с 2017 по 2025 годы. Нам нужны такие перемены. Уверен, что наша фракция в Государственной Думе сделает все необходимое для этого», - заключил Медведев.