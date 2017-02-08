Доброе утро, Камчатка!

08.02.2017 05:39:29 (GMT+12)

Сегодня среда, 8 февраля 2017 года. По старому стилю — 26 января.



Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна (V–VI).



Прп. Ксенофонта Робейского (1262). Мчч. Анании пресвитера, Петра, темничного стража, и с ними семи воинов (295). Прп. Симеона Ветхого (ок. 390). Перенесение мощей прп. Феодора, игумена Студийского (845). Свт. Иосифа, архиеп. Солунского (830). Блгв. Давида IV Возобновителя (Строителя), царя Иверии и Абхазии (1125) (Груз.).



Мч. Иоанна Попова (1938).



По мусульманскому календарю — 12 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.



По иудейскому календарю — 12 швата 5777 г.



ЕСТЬ ПОВОД



Праздники



День российской науки.



День военного топографа в России.



День словенской культуры, День Прешерна. (Праздник Словении).



8 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ



1724 Петр I подписал указ об образовании Российской Академии наук и художеств.



1816 В полицейской операции впервые была задействована собака.



1837 В Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом.



1838 Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа.



1919 В России опубликован декрет «О введении счета времени по международной системе».



1984 Открылись XIV зимние Олимпийские игры в Сараево (Югославия).



1992 Открылись XVI зимние Олимпийские игры в Альбервиле (Франция).



2002 Открылись XIX зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити (США).



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ



1781 Джордж Доу, английский художник.



1798 Михаил Романов, русский Великий князь, генерал-адъютант.



1828 Жюль Верн, французский писатель-фантаст.



1834 Дмитрий Менделеев, русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог.



1866 Леон Бакст, русский художник, сценограф, книжный иллюстратор.



1928 Вячеслав Тихонов, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.



1949 Ирина Муравьева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



