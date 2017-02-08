Доброе утро, Камчатка!

08.02.2017 05:39:29 (GMT+12)
Сегодня среда, 8 февраля 2017 года. По старому стилю — 26 января.
Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна (V–VI).
Прп. Ксенофонта Робейского (1262). Мчч. Анании пресвитера, Петра, темничного стража, и с ними семи воинов (295). Прп. Симеона Ветхого (ок. 390). Перенесение мощей прп. Феодора, игумена Студийского (845). Свт. Иосифа, архиеп. Солунского (830). Блгв. Давида IV Возобновителя (Строителя), царя Иверии и Абхазии (1125) (Груз.).
Мч. Иоанна Попова (1938).
По мусульманскому календарю — 12 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.
По иудейскому календарю — 12 швата 5777 г.
ЕСТЬ ПОВОД
Праздники
День российской науки.
День военного топографа в России.
День словенской культуры, День Прешерна. (Праздник Словении).
8 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ
1724 Петр I подписал указ об образовании Российской Академии наук и художеств.
1816 В полицейской операции впервые была задействована собака.
1837 В Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом.
1838 Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа.
1919 В России опубликован декрет «О введении счета времени по международной системе».
1984 Открылись XIV зимние Олимпийские игры в Сараево (Югославия).
1992 Открылись XVI зимние Олимпийские игры в Альбервиле (Франция).
2002 Открылись XIX зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити (США).
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ
1781 Джордж Доу, английский художник.
1798 Михаил Романов, русский Великий князь, генерал-адъютант.
1828 Жюль Верн, французский писатель-фантаст.
1834 Дмитрий Менделеев, русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог.
1866 Леон Бакст, русский художник, сценограф, книжный иллюстратор.
1928 Вячеслав Тихонов, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.
1949 Ирина Муравьева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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