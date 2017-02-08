Доброе утро, Камчатка!

08.02.2017 05:39:29 (GMT+12)

Доброе утро, Камчатка!

Сегодня среда, 8 февраля 2017 года. По старому стилю — 26 января.

Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна (V–VI).

Прп. Ксенофонта Робейского (1262). Мчч. Анании пресвитера, Петра, темничного стража, и с ними семи воинов (295). Прп. Симеона Ветхого (ок. 390). Перенесение мощей прп. Феодора, игумена Студийского (845). Свт. Иосифа, архиеп. Солунского (830). Блгв. Давида IV Возобновителя (Строителя), царя Иверии и Абхазии (1125) (Груз.).

Мч. Иоанна Попова (1938).

По мусульманскому календарю — 12 джумада аль-ауваля [V] 1438 г. хиджры.

По иудейскому календарю — 12 швата 5777 г.

ЕСТЬ ПОВОД

Праздники

День российской науки.

День военного топографа в России.

День словенской культуры, День Прешерна. (Праздник Словении).

8 ФЕВРАЛЯ В ИСТОРИИ

1724  Петр I подписал указ об образовании Российской Академии наук и художеств.

1816  В полицейской операции впервые была задействована собака.

1837  В Петербурге состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом.

1838  Сэмюэл Морзе впервые публично продемонстрировал свою систему электромагнитного телеграфа.

1919  В России опубликован декрет «О введении счета времени по международной системе».

1984  Открылись XIV зимние Олимпийские игры в Сараево (Югославия).

1992  Открылись XVI зимние Олимпийские игры в Альбервиле (Франция).

2002  Открылись XIX зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити (США).

РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ

1781  Джордж Доу, английский художник.  

1798  Михаил Романов, русский Великий князь, генерал-адъютант.  

1828  Жюль Верн, французский писатель-фантаст.  

1834  Дмитрий Менделеев, русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог.  

1866  Леон Бакст, русский художник, сценограф, книжный иллюстратор.  

1928  Вячеслав Тихонов, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР.  

1949 Ирина Муравьева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России.  

Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.

«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!

С уважением,

Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».

(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

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