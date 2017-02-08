Камчатский метеокомментарий, 8 февраля

08.02.2017 05:36:23 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 8 февраля

В 5 часов в в Петропавловске-Камчатском было -1°C, пасмурно, ветер восточный, 6 м/с.,, атмосферное давление: 733 мм рт.ст., относительная влажность: 98%.

Предварительный прогноз:

Утро: -1°С, пасмурно, снегопад, ветер восточный, 5 м/с, атмосферное давление: 734 мм рт. ст.,  относительная влажность: 98%.

День: 0°С, облачно, небольшой снег, ветер вовасточный, 5 м/с, атмосферное давление: 734 мм рт. ст., относительная влажность: 100%.

Вечер: 0°С, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный,  2 м/с., атмосферное давление: 734 мм рт. ст., относительная влажность 97%.

Геомагнитная обстановка: 5 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.  

Долгота светового дня:  9’31’’ (+4”).

Луна: 93%, растущая.

Народ приметил: февраль солнце на лето поворачивает.

Именины у Марии, Аркадия. Мария (евр.) - первоначальное значение - "горькая", другое значение - "госпожа". Аркадий, с греческого, - "пастух".

Не болейте!

Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса), 8 февраля, 4.45 (кмч).

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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