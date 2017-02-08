Камчатский метеокомментарий, 8 февраля

08.02.2017 05:36:23 (GMT+12)

В 5 часов в в Петропавловске-Камчатском было -1°C, пасмурно, ветер восточный, 6 м/с.,, атмосферное давление: 733 мм рт.ст., относительная влажность: 98%.



Предварительный прогноз:



Утро: -1°С, пасмурно, снегопад, ветер восточный, 5 м/с, атмосферное давление: 734 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.



День: 0°С, облачно, небольшой снег, ветер вовасточный, 5 м/с, атмосферное давление: 734 мм рт. ст., относительная влажность: 100%.



Вечер: 0°С, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный, 2 м/с., атмосферное давление: 734 мм рт. ст., относительная влажность 97%.



Геомагнитная обстановка: 5 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 9’31’’ (+4”).



Луна: 93%, растущая.



Народ приметил: февраль солнце на лето поворачивает.



Именины у Марии, Аркадия. Мария (евр.) - первоначальное значение - "горькая", другое значение - "госпожа". Аркадий, с греческого, - "пастух".



Не болейте!



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 8 февраля, 4.45 (кмч).