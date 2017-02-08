Камчатский метеокомментарий, 8 февраля

08.02.2017 05:36:23 (GMT+12)
В 5 часов в в Петропавловске-Камчатском было -1°C, пасмурно, ветер восточный, 6 м/с.,, атмосферное давление: 733 мм рт.ст., относительная влажность: 98%.
Предварительный прогноз:
Утро: -1°С, пасмурно, снегопад, ветер восточный, 5 м/с, атмосферное давление: 734 мм рт. ст., относительная влажность: 98%.
День: 0°С, облачно, небольшой снег, ветер вовасточный, 5 м/с, атмосферное давление: 734 мм рт. ст., относительная влажность: 100%.
Вечер: 0°С, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер восточный, северо-восточный, 2 м/с., атмосферное давление: 734 мм рт. ст., относительная влажность 97%.
Геомагнитная обстановка: 5 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.
Долгота светового дня: 9’31’’ (+4”).
Луна: 93%, растущая.
Народ приметил: февраль солнце на лето поворачивает.
Именины у Марии, Аркадия. Мария (евр.) - первоначальное значение - "горькая", другое значение - "госпожа". Аркадий, с греческого, - "пастух".
Не болейте!
Всегда Ваш,
Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».
На снимке: Камчатка (вид из космоса), 8 февраля, 4.45 (кмч).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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