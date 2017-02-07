Камчатский гороскоп, 8 февраля

07.02.2017 23:58:15 (GMT+12)

Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:



Сегодня все поддерживает ваш энтузиазм, подпитывает эмоциональную и духовную жизнь. Если иссякли физические силы, энергию для продолжения дел дадут чувства или убеждения. В непредсказуемой ситуации сильнее тот, кто искренне защищает свои интересы. Важным критерием могут стать семейные и корпоративные ценности. День склоняет к заботливости, великодушию и гостеприимству. Лучше сегодня просчитывать все шаги в важных делах, иначе есть риск усугубить ошибку, руководствуясь «благими намерениями».



Опасное место для водителей и пешеходов – улица Крылова.



Рейтинг дня: 4-.



День благоприятен для жителей улиц Ширшова, Якорной, Пограничной, Ленинградской, районов АЗС, Сероглазка, 11 (в краевом центре), Виталия Кручины (в Елизове), села Кавалерское, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.