Камчатский гороскоп, 8 февраля

07.02.2017 23:58:15 (GMT+12)
Прогноз представляет Маргарита МИКЛЯЕВА, работник торговли:
Сегодня все поддерживает ваш энтузиазм, подпитывает эмоциональную и духовную жизнь. Если иссякли физические силы, энергию для продолжения дел дадут чувства или убеждения. В непредсказуемой ситуации сильнее тот, кто искренне защищает свои интересы. Важным критерием могут стать семейные и корпоративные ценности. День склоняет к заботливости, великодушию и гостеприимству. Лучше сегодня просчитывать все шаги в важных делах, иначе есть риск усугубить ошибку, руководствуясь «благими намерениями».
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Крылова.
Рейтинг дня: 4-.
День благоприятен для жителей улиц Ширшова, Якорной, Пограничной, Ленинградской, районов АЗС, Сероглазка, 11 (в краевом центре), Виталия Кручины (в Елизове), села Кавалерское, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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