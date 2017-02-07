«Мильковский ночной экстрим – 2017»

07.02.2017 23:58:13 (GMT+12)

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5450



В пятницу, 3 февраля, на лыжной базе «Веселая горка» в Мильково состоялась традиционная гонка «Ночной экстрим».

Мероприятие прошло при поддержке и участии Мильковского местного отделения партии «Единая Россия», местного отделения «Молодой гвардии».



Среди обилия соревнований зимнего сезона именно это спортивное мероприятие мильковские лыжники ждут с особым нетерпением. Поскольку ночной экстрим – это всегда настоящий праздник света, побеждающего ночную тьму, мороза и горячих эмоций, положительных эмоций и хорошего настроения. Нынешние старты ночной гонки неоднократно переносились из-за низких температур – в январе морозы с завидным постоянством держались у отметки в минус 30. Но накануне первых февральских выходных значительно потеплело – в пятницу вечером было всего минус 10.



Подготовку к ночной гонке организаторы – Камчатская региональная общественная организация лыжный клуб «Снежная долина» – начали задолго до начала мероприятия. Были подготовлены лыжные трассы, разработан дизайн памятных свидетельств для всех участников гонки, обеспечено факельное освещение предстартовой площадки, организован горячий чай и сладкий стол. Одним словом, сделали всё, для того, чтобы у мильковчан остались только приятные воспоминания о гонке.



«Ночной экстрим» по праву считается настоящей «изюминкой» мильковского спорта. Участвовать в гонке – престижно и интересно. В этом году на ночной старт вышли 44 лыжника. Среди участников были и взрослые, и дети, были и семейные команды. После обязательной регистрации все участники выстроились на старте, и председатель клуба «Снежная долина» Петр Иванович Гиренко, напомнив о регламенте соревнований, запустил в ночное небо яркий фальшфейер, ознаменовавший массовый старт.



Поддерживаемые дружными возгласами болельщиков спортсмены устремились по лыжне. Как и в прежние годы, каждый участник выбрал дистанцию согласно своей подготовке: кто-то пошел на три километра, кто-то на пять, а одиннадцать самых опытных лыжников выбрали для себя 10-километровую дистанцию.



Обслуживала соревнования судейская бригада в составе Ирины Каниной (главный судья соревнований), Анжелики Ващук и Ирины Войцеховской. Работали оперативно, слаженно и чётко!



В «Ночном экстриме» время прохождения дистанции особого значения не имеет, но, тем не менее, победители определились. Среди женщин на дистанции 3 км уверенно лидировали Мира Энгельман и Любовь Артюкова, у юношей – Родион Усманов. На пятикилометровой дистанции Светлана Сорокоумова и Елена Смирнова финишировали одновременно, а среди мужчин первым был Леонид Балуков, следом за ним финишировал Юрий Котов. На дистанции 10 километров самым быстрым оказался Фёдор Булах, оставивший позади всех сильнейших лыжников. Почти на 7 минут отстали от него представитель лыжного клуба «Авачинская лыжня» Алексей Хохлов и мильковчанин Роман Каменев, финишировавшие соответственно вторым и третьим.



Детям на финише вручили сладкие призы. Но не остались без наград и взрослые участники – ведь самый главный приз «Ночного экстрима» – это не только проверка своих сил, но и возможность полюбоваться красотой ночного леса и горных склонов, укрытых снежным покрывалом и освещаемых лишь ярким светом фонариков.



На базе всех ждали горячий чай с тортом и весёлое дружеское общение.



Елена Лабзова

Фото В. Марченко.