«Мильковский ночной экстрим – 2017»

07.02.2017 23:58:13 (GMT+12)

«Мильковский ночной экстрим – 2017»

ФОТО: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5450

       В пятницу, 3 февраля, на лыжной базе «Веселая горка» в Мильково состоялась традиционная гонка  «Ночной экстрим».
Мероприятие прошло при поддержке и участии Мильковского местного отделения партии «Единая Россия», местного отделения «Молодой гвардии».

Среди обилия  соревнований зимнего сезона именно это спортивное мероприятие мильковские лыжники ждут с особым нетерпением. Поскольку ночной экстрим – это всегда настоящий праздник света, побеждающего ночную тьму, мороза и горячих эмоций, положительных эмоций и хорошего настроения.  Нынешние старты ночной гонки неоднократно переносились из-за низких температур – в январе морозы с завидным постоянством держались у отметки в минус 30. Но накануне первых февральских выходных значительно потеплело – в пятницу вечером было всего минус 10.

       Подготовку к ночной гонке организаторы – Камчатская региональная общественная организация лыжный клуб «Снежная долина»  – начали задолго до начала мероприятия. Были подготовлены лыжные трассы, разработан дизайн памятных свидетельств  для всех участников гонки, обеспечено факельное освещение предстартовой площадки, организован горячий чай и сладкий стол. Одним словом,  сделали всё, для того, чтобы у мильковчан остались только приятные воспоминания о  гонке.

     «Ночной  экстрим» по праву считается настоящей «изюминкой» мильковского спорта.  Участвовать в гонке – престижно и интересно.   В этом году на ночной старт вышли 44 лыжника.  Среди участников были и взрослые, и дети, были и семейные команды.   После обязательной регистрации все участники выстроились на старте, и председатель клуба «Снежная долина» Петр Иванович Гиренко,  напомнив о регламенте соревнований,    запустил в ночное  небо яркий фальшфейер, ознаменовавший массовый старт.

       Поддерживаемые дружными возгласами болельщиков спортсмены устремились по лыжне. Как и в прежние годы, каждый участник выбрал дистанцию согласно своей подготовке: кто-то пошел на три километра, кто-то на пять, а одиннадцать  самых опытных лыжников выбрали для себя 10-километровую дистанцию.

Обслуживала соревнования судейская бригада в составе Ирины Каниной (главный судья соревнований), Анжелики Ващук и Ирины Войцеховской. Работали оперативно, слаженно и чётко!

       В «Ночном экстриме» время прохождения дистанции особого значения не имеет,  но, тем не менее, победители определились. Среди женщин  на дистанции 3 км уверенно лидировали Мира Энгельман и Любовь Артюкова, у юношей – Родион Усманов.  На пятикилометровой дистанции Светлана Сорокоумова и Елена Смирнова финишировали одновременно, а среди мужчин первым был Леонид Балуков, следом за ним финишировал Юрий Котов. На дистанции 10 километров самым быстрым оказался Фёдор Булах, оставивший позади всех сильнейших лыжников.  Почти на 7 минут отстали от него представитель лыжного клуба «Авачинская лыжня» Алексей Хохлов  и мильковчанин  Роман  Каменев, финишировавшие соответственно вторым и третьим.  

      Детям на финише вручили сладкие призы. Но не остались без наград и взрослые участники – ведь самый главный приз «Ночного экстрима» – это   не только проверка своих сил,   но и возможность  полюбоваться красотой ночного леса и горных склонов, укрытых снежным покрывалом и освещаемых лишь ярким светом фонариков.      

На базе всех ждали горячий чай с тортом и весёлое дружеское общение.      
                                                                            
Елена Лабзова
Фото В. Марченко.

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