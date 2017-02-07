Светлана Галянтрассказала о рлизации партпроекта «Детский спорт»

07.02.2017 23:58:09 (GMT+12)

«Детский спорт» – один из самых важных и значимых проектов партии «Единая Россия», реализуемых на территории нашей страны и Камчатского края, в частности. На Камчатке уделяется очень много внимания привлечению жителей к физкультуре и спорту, поскольку главное для человека – это доброе здоровье и позитивный настрой, а позитивное настроение возможно только у людей, здоровых духом и телом. О том, как стремительно наш край набирает позиции в области пропаганды здорового образа жизни, особенно среди молодежи, рассказала прославленная спортсменка, региональный куратор проекта «Детский спорт», член фракции «Единой России» в Законодательном собрании Камчатского края Светлана Галянт на состоявшемся Политсовете камчатского отделения партии.



Немного истории



До 2013 года в России работали три партийных проекта: «Школьный спорт», «Дворовый тренер» и «Урок физкультуры XXI века». 03 июня 2013 года состоялось селекторное совещание, которое провела наш депутат Госдумы Ирина Яровая и руководитель вышеуказанных проектов Ирина Роднина. На селекторе было озвучено решение Президиума Генсовета по объединению этих трех проектов, посвященным детскому спорту, в один с рабочим названием «Школа – территория спорта». Это связано с тем, что цели и задачи данных проектов едины. Данный проект в дальнейшем получил широкое распространение под названием «Детский спорт».

«В Камчатском крае была создана рабочая группа и проведен аудит того, в каком состоянии находятся стадионы и спортзалы в общеобразовательных учреждениях края, - сказала Светлана Галянт. – По информации Министерства образования и науки Камчатского края, по состоянию на 1 сентября 2013 года система общего образования Камчатского края была представлена 123 общеобразовательными организациями, из которых 59 находились в сельской местности. Яровая предложила ввести паспорт, который необходимо было заполнить по итогам посещения школ в рамках аудита для реализации проекта. Как она говорила, это поможет определить, является ли школа действительно территорий спорта. По итогам аудита были сделаны аналитические выводы и созданы первостепенные задачи и предложения для министерств Камчатского края».



После этого 6 марта 2014 года состоялось расширенное заседание Генерального совета Партии «Единая Россия». По итогам заседания в 35 регионах был внедрен пилотный проект по созданию условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах.



«Камчатский край, конечно, благодаря Ирине Анатольевне Яровой, вошел в список пилотных регионов и получил субсидию в размере 21 млн. 070 тыс., а также из краевого бюджета было потрачено 1 млн. 009 тысяч», - сказала чемпионка.



Таким образом, в 2014 году средства в муниципальные районы были перечислены в полном объеме, и проведены мероприятия по следующим направлениям:



- ремонт спортивных залов в 6 образовательных организациях 4 муниципальных районах (Оссорская средняя образовательная школа, Воямпольская средняя общеобразовательная школа, Карагинская основная общеобразовательная школа, Пахачинская средняя школа, Ковранская средняя школа, Аянкинская средняя школа);



- перепрофилирование аудиторий для занятий физической культурой и спортом в 3 образовательных организациях Олюторского муниципального района;



- приобретение спортивного инвентаря и оборудования в 3 образовательных организациях Олюторского муниципального района;



- строительство спортивных площадок в 2 образовательных организациях Тигильского муниципального района;



- развитие школьных спортивных клубов в 4 образовательных организациях Тигильского муниципального района.



В 2015 году в рамках партийного проекта на реализацию данных мероприятий было предусмотрено финансирование из средств бюджета Камчатского края в размере 9 млн. 833 тыс. рублей. Проведены мероприятия по следующим направлениям:



– ремонт 4 спортивных залов школ муниципальных районах Камчатского края:



- Мильковская средняя общеобразовательная школа № 2;

- Шаромская средняя общеобразовательная школа Мильковского муниципального района;

- Усть-Камчатском средняя общеобразовательная школа № 2;

-Усть-Камчатском средняя общеобразовательная школа № 6.



Произведена замена полового покрытия, замена системы освещения и отопления, установлены мягкие стеновые панели.

«11 ноября 2015 года праздничной церемонией отметили сельчане поселка Зеленый ввод в эксплуатацию долгожданного объекта, который на протяжении ряда лет не функционировал. Вторая жизнь спортивного зала началась, когда его передали в ведение муниципального Детского оздоровительно-образовательного центра города Елизово», - отметила Галянт.



Она также сообщила, что в сентябре 2015 года был завершен капитальный и косметический ремонт здания, общая стоимость работ превысила 7,6 млн. рублей. Отдельные слова благодарности Галянт выразила краевым депутатам-единороссам Роману Гранатову и Игорю Редькину.



В 2016 году в общеобразовательных организациях Камчатского края за счет средств краевого бюджета (15 000 тыс. руб.) в рамках настоящего Перечня мероприятий был выполнен ремонт 3 спортивных залов школ в Усть-Камчатском и Тигильском муниципальных районах.



За счет субсидий из федерального бюджета в 2016 году Камчатскому краю выделены средства в размере 19 780 тыс. рублей. Министерством образования и науки Камчатского края дополнительно включены 5 образовательных организаций Мильковского и Елизовского муниципального района. В них был выполнен ремонт 5 спортивных залов:



МКОУ "Мильковская средняя школа №1", МБОУ «Раздольненская средняя школа им. В.Н. Ролдунгина», МБОУ «Паратункая СОШ», МБОУ «Термальненская СОШ», МБОУ «Николаевская СОШ».



- организовано строительство 3 спортивных площадок;

- запланировано:

- перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал;

- создание 1 спортивного клуба.



«Накануне Нового года 15 декабря 2016 состоялось торжественное открытие спортивного зала в школе поселка Раздольный.



Раздольненская средняя школа является лауреатом всероссийских конкурсов "100 лучших школ России - 2014" и "Лучшая сельская школа - 2015". В обновленном зале с показательными номерами выступили ученики школы под руководством учителя физкультуры, Заслуженного работника физической культуры РФ С. Еременко», - сказала Светлана Галянт.



В заключение своего выступления Светлана Галянт привела слова Президента РФ Владимира Путина о том, что физкультура является частью общей культуры человека и что необходимо поднимать этот уровень, ведь только тогда мы будем иметь развитых и культурных людей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».