В 2016 году 48 камчатских семей улучшили свои жилищные условия благодаря господдержке

07.02.2017 23:58:08 (GMT+12)
48 семей Камчатки улучшили свои жилищные условия в прошлом году. Приобрести новое жильё им удалось благодаря предоставленным социальным выплатам. Об этом сообщили в министерстве строительства Камчатского края.
Государственная финансовая помощь предусмотрена молодым и многодетным семьям, а также работникам бюджетной сферы для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения в регионе. Размер социальной выплаты составил 20% от стоимости жилья с учётом состава семьи и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилплощади по Камчатскому краю.
«На 2016 год в бюджете региона были предусмотрен лимит в размере 27 млн. рублей. В итоге улучшить жилищные условия, воспользовавшись финансовой поддержкой, смогли 48 камчатских семей. Они получили социальную выплату на сумму 20 млн. 789 тыс. рублей, и приобрели 2 тыс. 481 кв. м. жилья. Неиспользованные средства возвращены в бюджет», - рассказали в министерстве.
Там отметили, что в 2017 году размер социальной выплаты увеличен до 30%. Вместе с тем до 3-х месяцев сокращён срок действия Свидетельства о праве на получение финансовой помощи, что позволит использовать бюджетные средства наиболее оптимально.
Напомним, социальные выплаты для оплаты первоначального взноса по ипотеке отдельным категориям граждан предусмотрены в рамках выполнения мероприятий Подпрограммы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Камчатском крае».
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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