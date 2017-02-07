У детской гонки «Дюлин» на Камчатке появился собственный логотип

07.02.2017 23:58:06 (GMT+12)

Оргкомитетом «Берингии-2017» утверждён официальный логотип детской гонки «Дюлин». Автором рисунка, послужившего основой для эмблемы детских стартов, стала воспитанница Камчатского центра ездового спорта Юлия Чирухина.



«Очень рада, что мой рисунок послужил основой для логотипа. Я старалась, – рассказала Юлия Чирухина. – Я уже не буду бежать на соревнованиях под флагом "Дюлина", в этом году я перехожу в гонку-пролог, но очень рада, что гонка "Дюлин" теперь самостоятельное соревнование, со своими правилами, со своим отдельным соревновательным днём и, теперь уже, со своим логотипом».



Юлия Чирухина нарисовала несколько эскизов, один из которых и послужил основой для логотипа. А уже созданием, обработкой и приведением эскиза в вид, соответствующий фирменному стилю «Берингии», занимался дизайнер оргкомитета гонки Денис Рахматулин.



«Отныне, "дюлиновская" символика будет присутствовать не только на одежде, которую получают юные каюры перед стартом, но и в общем оформлении гонки», - отметили в оргкомитете «Берингии-2017».



Напомним, что в конце 2016 года юные каюры края в рамках программы «Прямая линия с Губернатором» попросили главу региона принять символику популярных детских соревнований. Владимир Илюхин тогда поддержал инициативу детей, предложив им самим поучаствовать в разработке эмблемы.



В этом году «Дюлин» пройдёт 23 февраля - за два дня до официального открытия «Берингии-2017». На старт детской гонки на собачьих упряжках выйдут спортсмены в возрасте от 7 до 17 лет. В зависимости от возраста участники покажут свои навыки управления упряжками с двумя или четырьмя собаками. Комментировать спортивный блок мероприятия будет известный ведущий телеканала «Моя планета», автор фильма «В одной упряжке», журналист, участник «Берингии-2015» Григорий Манёв.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.