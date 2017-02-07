Руководители камчатских ООПТ встретятся с ценителями дикой природы

07.02.2017 23:58:12 (GMT+12)

На общественные лекции приглашаются все, кому интересно узнать о заповедной системе России. Речь пойдёт о различиях федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий, уникальных природных объектах, расположенных в камчатских заповедниках и природных парках, новых достижениях в области охраны, науки и экологического просвещения.



Начнутся лекции с презентации о российских особо охраняемых природных территориях. Её представит Людмила Марченко, заместитель начальника отдела экологического просвещения ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".



"Мы поговорим о том, чем отличается охранный статус заповедников, национальных и природных парков, что запрещено делать на особо охраняемых природных территориях, – сообщила Людмила Марченко. – Также я расскажу о главных ошибках, касающихся природных объектов, явлений, которые часто встречаются в разговорах обывателей и публикациях некоторых СМИ".



Далее перед слушателями выступят исполняющий обязанности директора ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Роман Корчигин и директор КГБУ "Природный парк "Вулканы Камчатки" Андрей Бородин.



"Популяризация знаний о природном наследии, положительных результатах в охране природы и научных исследованиях – одно из главных направлений нашей работы по развитию заповедного дела, – отметил Роман Корчигин. – Мы будем рады ответить на вопросы слушателей, касающиеся деятельности сотрудников особо охраняемых природных территорий и планов на 2017 год, объявленный в России Годом ООПТ и экологии".



"Хотелось бы заострить внимание слушателей на том, что уникальные природные объекты неотделимы от особо охраняемых территорий, на которых они расположены. Часто авторы публикаций в электронных СМИ, размещая фотографии природных достопримечательностей Камчатки, забывают указывать, где они находятся, – сказал Андрей Бородин. – Но если бы не особый режим охраны на ООПТ, многие природные объекты мы могли давно потерять".



14 февраля встреча пройдёт в Камчатской краевой научной библиотеке им. С. П. Крашенинникова в г. Петропавловск-Камчатский, 15 февраля – в конференц-зале Кроноцкого заповедника в г. Елизово. Начало – в 18.30, вход свободный.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Кроноцком государственном заповеднике.



Фото "Озеро Курильское", Игорь Шпиленок.