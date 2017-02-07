На Камчатке началась олимпиада школьников по ОБЖ

07.02.2017 23:58:11 (GMT+12)

В Петропавловске-Камчатском стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». В олимпиаде примут участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений края.



Школьникам предстоит продемонстрировать свои теоретические знания и практические навыки в следующих дисциплинах: ориентирование на местности, спасательные работы на воде, действия в зоне техногенной аварии с утечкой АХОВ, выполнение первоочередных действий при обнаружении пожара, спасение пострадавших и оказание первой помощи, уничтожение условного противника.



Более точно узнать задания школьники смогут непосредственно перед их выполнением.



Олимпиада будет 7 и 8 февраля в средней школе № 27 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, улица Звездная, 11/1.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Пресс-центр ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.