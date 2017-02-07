Почти 80% россиян считают Китай партнером и другом - опрос

07.02.2017 22:28:29 (GMT+12)

В представлении большинства россиян Китай является стратегическим партнером (50%) и дружественным государством (27%), в меньшинстве те, кто видит в этой стране экономического или политического соперника (10%), врага (5%), сообщает ВЦИОМ.



По мнению респондентов, в следующие десятилетия Китай будет оставаться союзником России (37%), ее близким компаньоном (38%). Только 14% полагают, что Китай станет опасным соседом, 2% - противником, показал телефонный опрос, проведенный 28-29 января среди 1200 жителей РФ.



Сообщение о размещении Китаем на границе с Россией стратегических ракет респонденты не оставили без внимания: 18% предложили в ответ также разместить ракеты или противоракетные установки, 16% - быть более бдительными, отслеживать ситуацию.



Каждый четвертый считает, что российским властям не надо как-либо реагировать на этот факт (24%). Столько же (25%) затруднились ответить.



В случае условиях обострения отношений Китая и США россияне выступают за сохранение нейтралитета со стороны РФ (53%). Однако те, кто считает возможным вмешаться в конфликт, скорее готовы принять сторону Китая ("осторожно поддержать Китай, но не вмешиваться в конфликт и развивать отношения с обеими странами" - 29%, "открыто поддержать Китай" - 4%). Лишь 6% предлагают оказать некоторую поддержку американской стороне.



(Интерфакс).