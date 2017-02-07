Памятник погибшему в авиакатастрофе командованию Тихоокеанского флота открыли во Владивостоке

07.02.2017 22:26:38 (GMT+12)

Во Владивостоке на 33-м причале Корабельной набережной открыли монумент, посвященный памяти жертв авиакатастрофы 1981 года под Ленинградом, в которой погибло командование Тихоокеанского флота (ТОФ).



"У памятника прошел митинг с участием представителей командования ТОФ, ветеранских и общественных организаций, родных и близких погибших. На площадке перед памятником построились экипажи кораблей Приморской флотилии", - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.



После окончания митинга к памятнику возложили цветы, затем знаменная группа, расчеты экипажей боевых кораблей ТОФ прошли торжественным маршем.



"Сегодня в соединениях и объединениях ТОФ на построениях личного состава минутой молчания почтили память погибших в этой катастрофе", - добавил В. Матеев.



7 февраля 1981 года в Ленинграде завершился оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Военно-морского флота, возглавляемый главнокомандующим адмиралом флота Советского Союза Сергеем Горшковым. Делегации всех флотов вылетали из Пушкина на своих самолетах.



Около 16 часов по местному времени пошел на взлет Ту-104 авиации ТОФ. Но на высоте около 50 метров самолет резко накренился на правое крыло, перевернулся и рухнул на землю, не выйдя за пределы летной полосы. В этой авиакатастрофе погибли 52 человека, в том числе 16 адмиралов и генералов.



По просьбе родственников, погибших похоронили в Ленинграде на Серафимовском кладбище, где уже в 1983 году по распоряжению С.Горшкова открыли гранитный мемориал.



(Интерефакс — Дальний Восток).