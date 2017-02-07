Памятник погибшему в авиакатастрофе командованию Тихоокеанского флота открыли во Владивостоке

07.02.2017 22:26:38 (GMT+12)
Во Владивостоке на 33-м причале Корабельной набережной открыли монумент, посвященный памяти жертв авиакатастрофы 1981 года под Ленинградом, в которой погибло командование Тихоокеанского флота (ТОФ).
"У памятника прошел митинг с участием представителей командования ТОФ, ветеранских и общественных организаций, родных и близких погибших. На площадке перед памятником построились экипажи кораблей Приморской флотилии", - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.
После окончания митинга к памятнику возложили цветы, затем знаменная группа, расчеты экипажей боевых кораблей ТОФ прошли торжественным маршем.
"Сегодня в соединениях и объединениях ТОФ на построениях личного состава минутой молчания почтили память погибших в этой катастрофе", - добавил В. Матеев.
7 февраля 1981 года в Ленинграде завершился оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Военно-морского флота, возглавляемый главнокомандующим адмиралом флота Советского Союза Сергеем Горшковым. Делегации всех флотов вылетали из Пушкина на своих самолетах.
Около 16 часов по местному времени пошел на взлет Ту-104 авиации ТОФ. Но на высоте около 50 метров самолет резко накренился на правое крыло, перевернулся и рухнул на землю, не выйдя за пределы летной полосы. В этой авиакатастрофе погибли 52 человека, в том числе 16 адмиралов и генералов.
По просьбе родственников, погибших похоронили в Ленинграде на Серафимовском кладбище, где уже в 1983 году по распоряжению С.Горшкова открыли гранитный мемориал.
(Интерефакс — Дальний Восток).
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+