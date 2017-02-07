Официальные курсы ЦБ РФ с 8 февраля - 59,1933 руб./$1 и 63,2362 руб./EUR1

07.02.2017 22:25:06 (GMT+12)

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 8 февраля, составляет 59,1933 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в долларах, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,81%.



Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 8 февраля, составляет 63,2362 руб./EUR1. Таким образом, стоимость рубля, выраженная в евро, по сравнению с предыдущим днем снизилась на 0,13%.



(Интерфакс).