Камчатка, 7 февраля: итоги дня

07.02.2017 22:22:21 (GMT+12)
●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/
На Камчатке открылась фотовыставка «Счастье рядом».
У детской гонки «Дюлин» на Камчатке появился официальный логотип.
Главу села на Камчатке при увольнении незаконно поощрили на 317 тысяч рублей.
Посетители выставки «Пушнина и меха Камчатского края» узнают культуру и быт коренных жителей полуострова.
В столице Камчатки дорожники очищают забитые ливнёвки.
На Камчатке пройдёт музыкальный фестиваль «В ритме молодежи».
Камчатские спасатели провели тренировку по поиску попавших в лавину людей.
Движение транспорта в районе аэропорта завтра будет ограничено в связи с учениями ФСБ.
●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/
На Камчатке лекарства для сердечников подорожали более чем на 40%.
У детской гонки «Дюлин» на Камчатке появился собственный логотип.
Отдых в лагере кончился для камчатского школьника потерей телефона и друга.
На Камчатке главе села при увольнении незаконно выплатили более 300 тысяч рублей.
Жители камчатского села вступились за врача, боровшегося с бардаком в больнице.
На Камчатке «Тойота» вылетела на встречную полосу и «собрала» две иномарки.
ФСБ перекроет часть территории аэропорта Елизова ради учений.
На Камчатке работник склада признался в развращении школьниц.
На Камчатке стартует регистрация участников «Лыжни России-2017».
Жители камчатского села через прокуратуру добиваются ремонта «дырявой» кровли.
Творческих камчатцев приглашают на поэтический вечер в новом формате.
ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/
Покосившийся столб угрожает безопасности дорожного движения в Петропавловске. По сообщению очевидцев, световая опора «висит на проводах».
Прием заявок на участие в фестивале «В ритме молодежи» стартовал на Камчатке. Музыкальный конкурс пройдёт в Петропавловске в седьмой раз.
Камчатцев приглашают на фотовыставку «Счастье рядом». Экспозиция продолжит свою работу до 15 марта.
Предупреждение о лавинной опасности объявлено в Камчатском крае. ителям и гостям полуострова рекомендуют воздержаться от посещения горных склонов.
В районе аэропорта завтра ограничат движение машин и людей. Оперативный штаб в Камчатском крае проведёт там антитеррористические учения.
На Камчатке сегодня в ДТП попали три автомобиля. На трассе морпорт – аэропорт столкнулись Toyota Chaser, Suzuki Escudo и Toyota Land Cruiser.
Бывшему главе камчатского села выплатили поощрение, а потом забрали деньги обратно. Добровольно вернуть в местный бюджет 317 тысяч рублей мужчина отказался.
Жителей Камчатки приглашают на выставку пушнины. Ярмарка пройдет с 24 по 26 февраля в новом выставочном зале КВЦ-Инвест.
Регулярный чемпионат Камчатки по хоккею выиграла команда «Океан». Все соперники по плей-офф турнира определятся в конце недели.
Размер социальных выплат камчатским семьям увеличен до 30%. В прошлом году он составил 20% от стоимости жилья.
На Камчатке прошли детские горнолыжные соревнования «Красная шапочка». Юные спортсмены состязались в технической комбинации и параллельном слаломе.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
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