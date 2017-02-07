Камчатка, 7 февраля: итоги дня

07.02.2017 22:22:21 (GMT+12)

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/



На Камчатке открылась фотовыставка «Счастье рядом».



У детской гонки «Дюлин» на Камчатке появился официальный логотип.



Главу села на Камчатке при увольнении незаконно поощрили на 317 тысяч рублей.



Посетители выставки «Пушнина и меха Камчатского края» узнают культуру и быт коренных жителей полуострова.



В столице Камчатки дорожники очищают забитые ливнёвки.



На Камчатке пройдёт музыкальный фестиваль «В ритме молодежи».



Камчатские спасатели провели тренировку по поиску попавших в лавину людей.



Движение транспорта в районе аэропорта завтра будет ограничено в связи с учениями ФСБ.



●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/



На Камчатке лекарства для сердечников подорожали более чем на 40%.



У детской гонки «Дюлин» на Камчатке появился собственный логотип.



Отдых в лагере кончился для камчатского школьника потерей телефона и друга.



На Камчатке главе села при увольнении незаконно выплатили более 300 тысяч рублей.



Жители камчатского села вступились за врача, боровшегося с бардаком в больнице.



На Камчатке «Тойота» вылетела на встречную полосу и «собрала» две иномарки.



ФСБ перекроет часть территории аэропорта Елизова ради учений.



На Камчатке работник склада признался в развращении школьниц.



На Камчатке стартует регистрация участников «Лыжни России-2017».



Жители камчатского села через прокуратуру добиваются ремонта «дырявой» кровли.



Творческих камчатцев приглашают на поэтический вечер в новом формате.



ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/



Покосившийся столб угрожает безопасности дорожного движения в Петропавловске. По сообщению очевидцев, световая опора «висит на проводах».



Прием заявок на участие в фестивале «В ритме молодежи» стартовал на Камчатке. Музыкальный конкурс пройдёт в Петропавловске в седьмой раз.



Камчатцев приглашают на фотовыставку «Счастье рядом». Экспозиция продолжит свою работу до 15 марта.



Предупреждение о лавинной опасности объявлено в Камчатском крае. ителям и гостям полуострова рекомендуют воздержаться от посещения горных склонов.



В районе аэропорта завтра ограничат движение машин и людей. Оперативный штаб в Камчатском крае проведёт там антитеррористические учения.



На Камчатке сегодня в ДТП попали три автомобиля. На трассе морпорт – аэропорт столкнулись Toyota Chaser, Suzuki Escudo и Toyota Land Cruiser.



Бывшему главе камчатского села выплатили поощрение, а потом забрали деньги обратно. Добровольно вернуть в местный бюджет 317 тысяч рублей мужчина отказался.



Жителей Камчатки приглашают на выставку пушнины. Ярмарка пройдет с 24 по 26 февраля в новом выставочном зале КВЦ-Инвест.



Регулярный чемпионат Камчатки по хоккею выиграла команда «Океан». Все соперники по плей-офф турнира определятся в конце недели.



Размер социальных выплат камчатским семьям увеличен до 30%. В прошлом году он составил 20% от стоимости жилья.



На Камчатке прошли детские горнолыжные соревнования «Красная шапочка». Юные спортсмены состязались в технической комбинации и параллельном слаломе.





