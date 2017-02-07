Камчатка, 7 февраля: итоги дня

07.02.2017 22:22:21 (GMT+12)

Камчатка, 7 февраля: итоги дня

●ИА «Камчатка-Информ» https://kamchatinfo.com/

На Камчатке открылась фотовыставка «Счастье рядом».

У детской гонки «Дюлин» на Камчатке появился официальный логотип.

Главу села на Камчатке при увольнении незаконно поощрили на 317 тысяч рублей.

Посетители выставки «Пушнина и меха Камчатского края» узнают культуру и быт коренных жителей полуострова.

В столице Камчатки дорожники очищают забитые ливнёвки.

На Камчатке пройдёт музыкальный фестиваль «В ритме молодежи».

Камчатские спасатели провели тренировку по поиску попавших в лавину людей.

Движение транспорта в районе аэропорта завтра будет ограничено в связи с учениями ФСБ.

●ИА «Кам 24» https://www.kam24.ru/

На Камчатке лекарства для сердечников подорожали более чем на 40%.

У детской гонки «Дюлин» на Камчатке появился собственный логотип.

Отдых в лагере кончился для камчатского школьника потерей телефона и друга.

На Камчатке главе села при увольнении незаконно выплатили более 300 тысяч рублей.

Жители камчатского села вступились за врача, боровшегося с бардаком в больнице.

На Камчатке «Тойота» вылетела на встречную полосу и «собрала» две иномарки.

ФСБ перекроет часть территории аэропорта Елизова ради учений.

На Камчатке работник склада признался в развращении школьниц.

На Камчатке стартует регистрация участников «Лыжни России-2017».

Жители камчатского села через прокуратуру добиваются ремонта «дырявой» кровли.

Творческих камчатцев приглашают на поэтический вечер в новом формате.

ИА «Камчатка» http://www.pressa41.ru/

Покосившийся столб угрожает безопасности дорожного движения в Петропавловске. По сообщению очевидцев, световая опора «висит на проводах».

Прием заявок на участие в фестивале «В ритме молодежи» стартовал на Камчатке. Музыкальный конкурс пройдёт в Петропавловске в седьмой раз.

Камчатцев приглашают на фотовыставку «Счастье рядом». Экспозиция продолжит свою работу до 15 марта.

Предупреждение о лавинной опасности объявлено в Камчатском крае. ителям и гостям полуострова рекомендуют воздержаться от посещения горных склонов.

В районе аэропорта завтра ограничат движение машин и людей. Оперативный штаб в Камчатском крае проведёт там антитеррористические учения.

На Камчатке сегодня в ДТП попали три автомобиля. На трассе морпорт – аэропорт столкнулись Toyota Chaser, Suzuki Escudo и Toyota Land Cruiser.

Бывшему главе камчатского села выплатили поощрение, а потом забрали деньги обратно.   Добровольно вернуть в местный бюджет 317 тысяч рублей мужчина отказался.

Жителей Камчатки приглашают на выставку пушнины. Ярмарка пройдет с 24 по 26 февраля в новом выставочном зале КВЦ-Инвест.

Регулярный чемпионат Камчатки по хоккею выиграла команда «Океан». Все соперники по плей-офф турнира определятся в конце недели.  

Размер социальных выплат камчатским семьям увеличен до 30%. В прошлом году он составил 20% от стоимости жилья.

На Камчатке прошли детские горнолыжные соревнования «Красная шапочка». Юные спортсмены состязались в технической комбинации и параллельном слаломе.  


«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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