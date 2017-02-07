Обзор еженедельника «Камчатский край», № 5 за 8 февраля 2017 года

07.02.2017 22:00:41 (GMT+12)
Сносить, сейсмоусилять, строить!
Губернатор края Владимир ИЛЮХИН обратился к Президенту России Владимиру ПУТИНУ с просьбой продлить программу строительства сейсмобезопасного жилья
В Култучном озере лосось не водится!
Полпред Юрий ТРУТНЕВ встал на защиту камчатского бизнеса от необоснованного административного давления
Бухгалтер, милый мой бухгалтер…
Скандалы в рядах камчатских коммунистов
Открылась первая спортшкола по сноуборду
Дети будут тренироваться на базе «Красная сопка», в числе тренеров – Дмитрий БАЗАНОВ
Георгий ИЛЬИН: «Деятельность Ассоциации юристов России столь же широка, сколь необъятно российское законодательство»
Региональное отделение Ассоциации начинает на Камчатке активную деятельность
И ни стакана молока за вредность!
Как работодатели края зарабатывают на «сокращении» вредных и опасных рабочих мест
Дмитрий КРАВЧЕНКО: «Я пью эту музыку…»
В маленьком ВИП-зале киноцентра «Лимонад» 1 февраля собрались ценители традиционной культуры севера Камчатки, чтобы не пропустить презентацию первого альбома этно-современной музыки Дмитрия КРАВЧЕНКО «По ту сторону бубна».
Памяти легендарного капитана
4 февраля исполнилось 65 лет со дня смерти человека, именем которого названа одна из старейших улиц Петропавловска, – Степана Поликарповича БЕЛЯЕВА. На доме № 3 по ул. Капитана Беляева висит памятная доска…
«Жалобная книга» номера:
Кто привез на Камчатку пангасиуса и можно ли его есть?
Снимается кино: Павел ПРИЛУЧНЫЙ заговорил по-азербайджански
Одним из главных героев авантюрной комедии «Килиманджара» выступил город Баку
Камчатский календарь, афиша, программа ТВ, гороскоп, кроссворд
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 522.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-25762 от 27 сентября 2006 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+