Обзор еженедельника «Камчатский край», № 5 за 8 февраля 2017 года

07.02.2017 22:00:41 (GMT+12)

Сносить, сейсмоусилять, строить!

Губернатор края Владимир ИЛЮХИН обратился к Президенту России Владимиру ПУТИНУ с просьбой продлить программу строительства сейсмобезопасного жилья



В Култучном озере лосось не водится!

Полпред Юрий ТРУТНЕВ встал на защиту камчатского бизнеса от необоснованного административного давления

Бухгалтер, милый мой бухгалтер…

Скандалы в рядах камчатских коммунистов



Открылась первая спортшкола по сноуборду

Дети будут тренироваться на базе «Красная сопка», в числе тренеров – Дмитрий БАЗАНОВ



Георгий ИЛЬИН: «Деятельность Ассоциации юристов России столь же широка, сколь необъятно российское законодательство»

Региональное отделение Ассоциации начинает на Камчатке активную деятельность



И ни стакана молока за вредность!

Как работодатели края зарабатывают на «сокращении» вредных и опасных рабочих мест



Дмитрий КРАВЧЕНКО: «Я пью эту музыку…»

В маленьком ВИП-зале киноцентра «Лимонад» 1 февраля собрались ценители традиционной культуры севера Камчатки, чтобы не пропустить презентацию первого альбома этно-современной музыки Дмитрия КРАВЧЕНКО «По ту сторону бубна».



Памяти легендарного капитана

4 февраля исполнилось 65 лет со дня смерти человека, именем которого названа одна из старейших улиц Петропавловска, – Степана Поликарповича БЕЛЯЕВА. На доме № 3 по ул. Капитана Беляева висит памятная доска…



«Жалобная книга» номера:

Кто привез на Камчатку пангасиуса и можно ли его есть?



Снимается кино: Павел ПРИЛУЧНЫЙ заговорил по-азербайджански

Одним из главных героев авантюрной комедии «Килиманджара» выступил город Баку



Камчатский календарь, афиша, программа ТВ, гороскоп, кроссворд