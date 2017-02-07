Facebook: Софья Касатонова

07.02.2017 19:13:11 (GMT+12)
6 февраля в 19:00 по камчатскому времени состоялась видео-конференция Центральной контрольной комиссии партии "Единая Россия" под председательством вице-спикера Государственной Думы ФС РФ, председателя ЦКК Ирины Яровой с региональными комиссиями, в т.ч. и с участием местных контрольных комиссий. В мероприятии приняли участие все регионы России, а единственный опоздавший на 35 минут регион (не буду называть, какой именно) публично пристыдили перед всеми остальными.
Региональную контрольную комиссию представляли председатель Дмитрий Коростелев, а также Дмитрий Глуховский, Елена Горячкина, Людмила Алексеева и Геннадий Захаров.
Местную контрольную комиссию Петропавловска-Камчатского представили председатель Софья Касатонова и Тамара Хилова. Встреча длилась ровно час. В повестке чувствовалась проработанность вопросов и их актуальность по отношению к новым политическим, экономическим и социальным изменениям и потребностям страны. В заключении конференции двум регионам была дана возможность задать свои вопросы и выразить предложения. Одним из них стал Камчатский край.
Руководитель Региональной контрольной комиссии Камчатского отделения, Министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев кратко резюмировал тезисы конференции и внёс достойное предложение по улучшению взаимодействия регионов, которое сразу же было одобрено и поддержано.
В этом году нас ждёт много работы, но курс задан верно!
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