Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 8 февраля 2017 года

07.02.2017 18:36:37 (GMT+12)

ДОКЛАД ПУТИНУ. О чём говорили президент и губернатор?



НЕСНОСНЫЙ ДОМ. Почему не переселяют из аварийного жилья?



НАСЛЕДИЕ КУПЦА. Как спасти историческое здание в Петропавловске?



КУКЛЫ БЕЗ ГРАНИЦ. Что нашли артисты на краю света?



О ВКУСАХ – СПОРЯТ! Надо ли строить лучшие рестораны на Камчатке?



Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 8 февраля. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!



www.kamchatka.aif.ru

