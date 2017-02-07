Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 8 февраля 2017 года

07.02.2017 18:36:37 (GMT+12)

Обзор газеты «Аргументы и факты - Камчатка» за 8 февраля 2017 года

ДОКЛАД ПУТИНУ.  О чём говорили президент и губернатор?

НЕСНОСНЫЙ ДОМ. Почему не переселяют из аварийного жилья?

НАСЛЕДИЕ КУПЦА. Как спасти историческое здание в Петропавловске?

КУКЛЫ БЕЗ ГРАНИЦ. Что нашли артисты на краю света?      
    
О ВКУСАХ – СПОРЯТ! Надо ли строить лучшие рестораны на Камчатке?

Об этом и многом другом – читайте в номере еженедельника «Аргументы и факты – Камчатка», который в продаже с 8 февраля. Спрашивайте газету в киосках прессы и у распространителей!

www.kamchatka.aif.ru

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

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