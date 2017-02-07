Общественники проверили работу Центра временного содержания иностранных граждан УМВД России по Камчатскому краю

07.02.2017 16:53:20 (GMT+12)

Комиссия в составе заместителя руководителя палаты Уполномоченных по правам человека в Камчатском крае Татьяны Крюковой, члена общественной наблюдательной комиссии Камчатского края Марии Сидоренко, члена общественного совета при УМВД России по Камчатскому краю Хайруллы Каримова, а также представителей прокуратуры края и УМВД России по Камчатскому краю проверила условия содержания иностранных граждан и, обеспечения их прав и законных интересов в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Камчатскому краю, расположенный на ул. Геологов в с. Коряки Елизовского района.



На момент посещения в центре содержались 18 иностранных граждан. При обходе комнат жалоб и заявлений членам комиссии не поступило.

Члены комиссии проверили материально-бытовые условия, медико-санитарное обеспечение граждан, а также организацию трехразового горячего питания. В случае необходимости их обеспечивают услугами переводчиков.



По результатам проверки было отмечено, что условия содержания иностранных граждан соответствуют всем требованиям нормативных актов, утвержденных российским законодательством и признаны комиссией удовлетворительными.



Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю

