Выставка «Пушнина и меха Камчатского края» познакомит посетителей с культурой и бытом коренных жителей полуострова

07.02.2017 15:44:34 (GMT+12)

Региональная выставка-ярмарка «Пушнина и меха Камчатского края» пройдет с 24 по 26 февраля в новом выставочном зале КВЦ-Инвест. Посетителям представят охотничьи трофеи, пушнину и меховое сырьё, а также готовые изделия камчатских мастеров.



«В этом году выставка приурочена к официальному открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", которое состоится 25 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова, - рассказал руководитель КВЦ-Инвест Владимир Русанов. - В выставке примут участие камчатские мастера, которые занимаются выделкой шкур и меха, а также изготовлением различных изделий из натуральных и прикладных материалов. Для посетителей организуем работу кинозала, где будут транслироваться архивные фильмы о традиционных промыслах и культуре коренных народов Камчатки, природе и туристическом потенциале края. Дети смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению национальных сувениров».



Основной тематикой экспозиции будет морской котик: посетители увидят как выделанные шкуры, так и готовые традиционные и современные изделия. В одном из разделов выставки будут представлены охотничьи трофеи. Жители и гости края смогут приобрести на выставке-ярмарке меховое сырьё, одежду и аксессуары из меха, сувениры ручной работы.



В программу выставки также включены национальные игры на свежем воздухе, конкурсы для детей и взрослых, творческие номера от национальных ансамблей, показ меховых изделий, демонстрация собак охотничьих пород. Кроме того, в рамках мероприятия можно будет продегустировать необычные блюда из оленины и рыбы, попробовать и приобрести чаи из камчатских трав и ягод.



«Наш новый зал расположен недалеко от биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова. В день открытия "Берингии" приглашаем всех гостей праздничной программы обязательно посетить выставку: национальный колорит экспозиции прекрасно дополнит картину дня, посвящённого традициям ездового собаководства Камчатки. Во все дни работы выставки вход для посетителей - свободный», - отметил Владимир Русанов.



Выставочный зал расположен по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Северо-Восточное шоссе, 27 (бывший автосалон «Ниссан», рядом со вторым кольцом Северо-Востока). Режим работы: 24 и 25 февраля с 11.00 до 19.00, 26 февраля с 11.00 до 16.00. Дополнительная информация по телефону: 8 (4152) 425-125.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.