На Камчатке стартует регистрация участников «Лыжни России-2017»

07.02.2017 15:44:33 (GMT+12)
Регистрация участников «Лыжни России-2017» стартует 7 февраля на Камчатке. Присоединиться к самым массовым зимним соревнованиям в стране может любой желающий. Показать свои спортивные навыки в лыжных гонках камчатцы смогут 12 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова. Об этом в ходе пресс-конференции, посвящённой предстоящему старту, сообщил министр спорта и молодёжной политики Камчатского края Андрей Иванов.
«В спортивном празднике "Лыжня России" Камчатка принимает участие в четырнадцатый раз, - рассказал Андрей Иванов. – Жители края традиционно выйдут на старт первыми в стране. Трассы гонки подходят как для опытных лыжников, так и тех, кто только делает свои первые шаги в спорте. Мы постарались сделать всё возможное, чтобы обеспечить комфортные условия для всех участников и гостей мероприятия. На площадке биатлонного комплекса будет работать полевая кухня, а к месту проведения соревнований и обратно всех желающих доставят бесплатные автобусы».
В этом году для участников «Лыжни России-2017» подготовлены 3 дистанции: 5 км для юношей и девушек 1998 г.р. и младше, 10 км для мужчин и женщин 1997 г.р. и старше, 1км для детей до 6 лет. К участию допускаются все желающие при наличии допуска врача (до 18 лет) или личной подписи (ст. 18 лет), подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье. В 11.30 на биатлонном комплексе начнётся концертная программа, старт соревнованиям будет дан ровно в полдень.
С 7 по 11 февраля регистрация участников проходит с 10.00 до 18.00 на лыжной базе «Лесная», в ФОК «Звёздный» и СДЮСШОР по плаванию на 9 км в Петропавловске-Камчатском, в ФОК «Радужный» в Елизове. 12 февраля с 9.00 до 11.00 зарегистрироваться к участию можно будет на лыжной базе «Лесная».
Победители «Лыжни России-2017» будут награждены медалями, дипломами и памятными подарками от Минспорта России. Кроме того, все участники гонки примут участие в розыгрыше призов от спонсоров соревнований, который состоится после церемонии награждения победителей.
Справка:
В 2017 году состоится XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования, в которых примут участие более 1,5 млн. человек, пройдут в 74 субъектах Российской Федерации. Мероприятие пропагандирует здоровый образ жизни, оно нацелено на привлечение россиян к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В прошлом году на старт «Лыжни России» на Камчатке вышли 5715 участников.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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